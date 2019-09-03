Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Банк России на 4 сентября понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.2032 руб., курс доллара США - более чем на 28 копеек до 66.9072 руб

АК&М06:06

Может произойти миграция средств на депозиты

ПРАЙМ04:06

Банк России повысил на 4 сентября курс доллара до 66,91 рубля

ТАСС05:24

ЦБ РФ установил курс евро с 4 сентября в размере 73,2032 руб

Финмаркет05:15

Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля

РИА Новости05:24

Банк России повысил курс доллара на вторник до 66,62 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:35

Динамика рубля зависит от трёх важных событий

REGNUMвчера в 02:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
Происшествия

СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика

Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Общество

Саратов включили в рейтинг городов, где живут самые алчные женщины

Репортер64 03:56
Политика

Стало известно о попытках Клинтона «сломать» Ельцина во время войны в Югославии

Бывший президент США Билл Клинтон уговаривал первого президента России Бориса Ельцина поддержать бомбежки Югославии авиацией НАТО.
Lenta.ru 05:54
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу 27 июля

РБК 06:33
Транспорт

Открыто движение по седьмому этапу скоростной трассы М-11

Строительство седьмого участка магистрали Москва - Петербург было начато в 2016 году.
Российская газета 06:10
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика

Мутко начал разнос со слов «какой вы на хрен уполномоченный»

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения.
Lenta.ru 06:25
Происшествия

Суд вернул в полицию протокол на журналиста Азара из-за нарушений

Коммерсантъ 06:08
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Футбол

Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.
News.ru 04:02
Музыка

Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она

Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Происшествия

Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

Известия 01:05
Политика

Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Происшествия

Кабинка техобслуживания упала с радиовышки в Германии, есть погибшие

Кабинка технического обслуживания рухнула с вышки радиопередатчика в Германии.
РЕН ТВ 04:19
Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Политика

Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Авто

Опубликованы изображения обновленного ВАЗ-2102

В Сети появились рендеры современной интерпретации классического ВАЗ-2102.
SpeedMe 03:48
Политика

Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК партии 2 сентября раскритиковал снятие депутатом Госдумы Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга, заявив, что у Бортко не было подобного права.
ЗакC.Ру 05:06
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

В соцсети Facebook может появиться функция скрытия лайков

В социальной сети Facebook может появиться новая функция, которая позволит скрывать количество лайков под публикациями пользователей.
REGNUM вчера в 12:46
Происшествия

Пассажир ударил стюардессу за просьбу не курить в полете

Известия вчера в 11:38
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Происшествия

Умерла 19-летняя россиянка, утонувшая в турецком бассейне

19-летняя студентка из Москвы, которая впала в кому после купания в бассейне турецкого отеля, умерла.
Вести.Ru 06:51
Здоровье

Назван самый маленький вес младенца в России

Ранее СМИ сообщали о малыше из Японии, который родился с весом 258 грамм, - его называли самым маленьким недоношенным ребенком в мире.
Ридус 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное