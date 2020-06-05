Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос до 77,97 рубля
Курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 38,32 коп. и достиг 68,6319 руб. Официальный курс евро поднялся на 64,13 коп. и составил 77,9658 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась на 7,79 коп.
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Футбол
Четыре клуба претендуют на Адаму Траоре
В сезоне-2019/20 Траоре забил 6 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «Вулверхэмптон».
Спорт-Экспресс 19:07
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Общество
О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти
Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.
Сахалин.Инфо 19:00
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Единоборства
Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою UFC 250
Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелисию Спенсер.
Советский спорт 00:42
Общество
Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb 18:31
Авто
Видео: Audi R8, BMW M8 и Mercedes-AMG GT R сразились на гоночной трассе
Эксперты YouTube-канала AutoBildSportsCars сравнили в предельных режимах спорткары «большой немецкой тройки» с мягкой крышей — Audi R8 Performance Spyder, BMW M8 Competition Convertible и Mercedes-AMG GT R Roadster.
Motor 16:32
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
Общество
В Казахстане отменили карантин для людей, прибывающих из-за рубежа
Двухнедельный карантин для пассажиров, которые приезжают в Казахстан из-за рубежа с действительной справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, отменен в республике, говорится в постановлении главного государственного врача страны Айжан Есмагамбетовой, сообщает 7 июня пресс-служба Минздрава.
ИА Красная Весна 10:12
Армия и оружие
В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади
РИА Новости 18:06
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде РФ предупредили россиян, что в стране участились случаи мошеннических действий в отношении пенсионеров, которым навязываются платные услуги за «перерасчет пенсий».
Южный Федеральный вчера в 01:22
Происшествия
Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда
Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
МЧС рекомендует жителям Москвы быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Мослента 09:00
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Происшествия
В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
РИА Новости 08:41
Общество
Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею и назвал его «ошибкой земли»
Олимпийский чемпион - 2002 Алексей Ягудин жестко прокомментировал слова американского фигуриста-гомосексуала Адама Риппона, который сообщил, что пожертвовал деньги фонду помощи темнокожим трансгендерам.
Газета.Ru 15:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан
Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Экономика
Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку
Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству.
Известия 17:30
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас
Российская газета 10:16
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Происшествия
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:01
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00