Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос до 77,97 рубля
Курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 38,32 коп. и достиг 68,6319 руб. Официальный курс евро поднялся на 64,13 коп. и составил 77,9658 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась на 7,79 коп.
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа 02:45
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru 08:19
Политика
В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов
В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске американских войск в Европу
Изначально планировалось, что учения станут крупнейшей за 25 лет переброской войск США: из-за океана должны были прибыть 20 тысяч солдат, к ним присоединится еще 9 тысяч уже дислоцированных в Европе.
ТК Звезда 04 июня в 08:54
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня вчера в 16:44
Кино
Режиссеру «Фантастической четверки» не дали сделать Сью Сторм чернокожей
Режиссер экранизации комиксов "Фантастическая четверка" Джошуа Транк хотел доверить роль Сью Сторм чернокожей актрисе, однако студия 20th Century Fox не позволила ему это сделать.
Kinonews.ru 04:43
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Религия
Православные празднуют Троицу. Традиции дня
Orengrad.ru вчера в 23:00
Происшествия
Мост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей
Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.
RT на русском вчера в 23:53
Общество
Где в Самарской области 5 июня выявили коронавирус
Всего в регионе выявлено 2922 случая коронавируса, из них 1282 человека выздоровели, еще 23 пациента скончались.
ГТРК Самара 05 июня в 05:54
Здоровье
Названы рекомендации для переболевших коронавирусом россиян
Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали продолжать соблюдать меры профилактики до окончания пандемии наравне с остальными гражданами.
Lenta.ru 07:08
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru вчера в 06:40
Общество
Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска
С середины июня в Москве могут отменить цифровые пропуска, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 04:00
Энергетика
Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
Вести.Ru вчера в 10:37
Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих со Святой Троицей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ подмосковного поселка Переделкино.
Российская газета 08:01
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Политика
Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой
Глава МИД Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией.
Известия 04:35
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Наука
Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55