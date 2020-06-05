Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос до 77,97 рубля
Курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 38,32 коп. и достиг 68,6319 руб. Официальный курс евро поднялся на 64,13 коп. и составил 77,9658 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась на 7,79 коп.
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Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами.
Lenta.ru 06:39
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Более 400 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
Жертвами коронавируса стали 400 013 тыс. жителей планеты, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 05:43
Футбол
У Неймара украли паспортные данные
У нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара украли паспортные данные, сообщает UOL.
Газета.Ru 06:20
Религия
Православные празднуют Троицу. Традиции дня
Троица имеет устоявшиеся церковные и народные традиции. В Православной Церкви она отмечается на протяжении трех дней.
Orengrad.ru вчера в 23:00
Армия и оружие
Глава Минобороны Польши открыл учения по переброске войск США в Европу
Польские войска ни на минуту не утратили своей боевой готовности, заявил министр, открывая учения на Дравском полигоне, расположенном на северо-западе страны.
ПолитРоссия вчера в 12:04
Футбол
Евсеев: «К кому-то утром приходят белочки, а к „Уфе“ — люди в белом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об очередной, четвертой сдаче командой тестов на коронавирус.
Sport24.ru 07:02
Гаджеты
Apple приспособит шлемы виртуальной реальности для людей с дефектами зрения
Apple думает над решением этой проблемы, и, похоже, в будущем всё-таки приспособит шлемы виртуальной реальности для людей с дефектами зрения.
Ferra вчера в 10:26
Единоборства
Коди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаут
Allboxing.ru вчера в 23:57
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости 02:53
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 196 случаев заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 5 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05 июня в 03:54
Футбол
Москва проиграла борьбу за проведение решающих матчей Лиги чемпионов
Помимо столицы Португалии на проведения финального мини-турнира претендовала Москва.
ГЛАС.RU вчера в 20:09
Политика
NYT: Буш-младший не поддержит Трампа на выборах
Бывший президент США, республиканец Джордж Буш - младший не поддержит переизбрание действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 05:08
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства.
Ferra вчера в 06:57
Общество
Падчерица Ивана Урганта Эрика стала участницей протестов в Нью-Йорке
Бойфренд падчерицы Урганта держит в руках плакат с надписью, выражающей в нецензурной форме протест против американской государственной системы с упоминанием интимной связи афроамериканцев с дочерьми «белых».
Дни24 05:09
Общество
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Вернера
Сам Вернер подпишет с «Челси» контракт до 2025 года, по которому его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.
Свободная Пресса 06:30
Общество
Путин осадил Потанина за ЧП в Норильске
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сообщил, что на ликвидацию последствий, которые возникли после ЧП в Норильске, потребуется не меньше десяти миллиардов рублей.
Экономика сегодня 05 июня в 08:52
Энергетика
Польша подняла тарифы на транзит российского газа
Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа.
News.ru 05 июня в 16:49
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Общество
Культурным учреждениям разрешили обменять билеты на ваучеры
Культурным учреждениям разрешили выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем вместо того, чтобы возвращать деньги за билеты.
Телеканал 360° вчера в 11:21
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Фитнес-залы и библиотеки Калининграда вернутся к работе с 7 июня
Начиная с 7 июня к работе вернутся библиотеки, бани и спорт-центры.
Народные новости вчера в 12:00