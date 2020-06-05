Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос до 77,97 рубля

Курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 38,32 коп. и достиг 68,6319 руб. Официальный курс евро поднялся на 64,13 коп. и составил 77,9658 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась на 7,79 коп.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 68,6319 руб., курс евро - 77,9658 руб

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ЦБ понизил курс доллара на 6-8 июня до 68,63 рубля

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Официальный курс доллара понизился на 38 копеек, евро — вырос на 64

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 июня в размере 77.9658 руб. против 77.3245 руб. на 5 июня

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Эксперты рассказали, когда рубль ослабеет и рухнет

Приморье2404 июня в 21:46

Курс доллара возвращается к докризисным временам?

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
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Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

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Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
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Более 400 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

Жертвами коронавируса стали 400 013 тыс. жителей планеты, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
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Польские войска ни на минуту не утратили своей боевой готовности, заявил министр, открывая учения на Дравском полигоне, расположенном на северо-западе страны.
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Евсеев: «К кому-то утром приходят белочки, а к „Уфе“ — люди в белом»

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МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске

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Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
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В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
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В Ростовской области зарегистрировано 196 случаев заражения SARS-CoV-2

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Москва проиграла борьбу за проведение решающих матчей Лиги чемпионов

Помимо столицы Португалии на проведения финального мини-турнира претендовала Москва.
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Бывший президент США, республиканец Джордж Буш - младший не поддержит переизбрание действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.
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Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства.
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Падчерица Ивана Урганта Эрика стала участницей протестов в Нью-Йорке

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У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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«Челси» договорился о трансфере Вернера

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Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сообщил, что на ликвидацию последствий, которые возникли после ЧП в Норильске, потребуется не меньше десяти миллиардов рублей.
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Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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Начиная с 7 июня к работе вернутся библиотеки, бани и спорт-центры.
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