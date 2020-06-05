Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос до 77,97 рубля

Курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 38,32 коп. и достиг 68,6319 руб. Официальный курс евро поднялся на 64,13 коп. и составил 77,9658 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась на 7,79 коп.
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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 77,97 рубля

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ЦБ повысил курс евро на пятницу до 77 рублей

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Курс валют: Центробанк назвал стоимость доллара и евро в выходные

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ТАСС08:07

На выходные по официальному курсу ЦБ евро вырос до 77,97 рубля, а доллар потерял 38 копеек

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Курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 70 копеек

Аргументы и Фактывчера в 07:51
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В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

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На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа

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Политика

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Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
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В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

На 84-м году жизни скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, сообщила РБК его вдова Наталья Лепехина.
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Гаджеты

Первый макет смартфона iPhone 13 опубликовали в Сети

Некоторое время назад на известном японском ресурсе Mac Otakara были опубликованы макеты будущих iPhone 12.
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Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

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РИА Новости вчера в 12:34
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Политика

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Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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Футбол

Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля

Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
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Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Здоровье

Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
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Армия и оружие

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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Коммерсантъ 04:10
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