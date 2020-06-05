Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос до 77,97 рубля
Курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 38,32 коп. и достиг 68,6319 руб. Официальный курс евро поднялся на 64,13 коп. и составил 77,9658 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась на 7,79 коп.
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Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Происшествия
На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа
Известия вчера в 12:38
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
На 84-м году жизни скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, сообщила РБК его вдова Наталья Лепехина.
РБК 07:47
Гаджеты
Первый макет смартфона iPhone 13 опубликовали в Сети
Некоторое время назад на известном японском ресурсе Mac Otakara были опубликованы макеты будущих iPhone 12.
NewInform 07:59
Общество
Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России 09:39
Общество
Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
Футбол
Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля
Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы
Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
Политика
На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
ТК Звезда 01:39
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Общество
В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км
Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Общество
С 22 июня в Омской области заработают все детские сады
На состоявшемся сегодня, 5 июня, заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом власти Омской области приняли решение продолжить курс на ослабление ограничений.
Коммерческие Вести 07:47
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Коммерсантъ вчера в 12:34
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна вчера в 05:33
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10