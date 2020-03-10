Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,0164 рубля - до 81,8588 рубля, курс доллара увеличился на 4,5033 рубля - до 72,0208 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 81,86 рубля

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