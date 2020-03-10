Резкое падение рубля произошло в минувший понедельник в ходе торгов на фоне снижения цен на нефть на 30%. Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.

Политика В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня, 10 марта, ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов.

Политика Путин отреагировал на изменение цен на нефть Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «цены на нефть пляшут и прыгают», вместе с ними меняется курс национальной валюты и биржи, однако «Россия пройдет все это достойно, экономика будет укрепляться», передает РИА «Новости».

Экономика Биржи США открылись падением на 7% Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Общество Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.

Финансы Курс доллара превысил отметку в 72 рубля Обвал цен на нефть спровоцировал рост доллара и евро. доллар теперь стоит 72 рубля, а евро остановилось на отметке 82 рубля.

Политика Политолог Топорнин назвал причины затягивания судебного процесса в Гааге по делу МН17 Судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начавшийся в Амстердаме, может затянуться на годы из-за неоднозначности доказательств, рассказал ФБА "Экономика сегодня" доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Политика Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.

Общество Италию закрыли на карантин по коронавирусу Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить карантинные меры: теперь на всей территории ограничены публичные собрания и спортивные мероприятия, не будет занятий в университетах, а также до 3 апреля закрываются школы.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.