Финансы
Новый Калининград.RuОфициальный курс евро вырос на 6 рублей
Резкое падение рубля произошло в минувший понедельник в ходе торгов на фоне снижения цен на нефть на 30%. Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
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Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня, 10 марта, ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов.
Политика
Путин отреагировал на изменение цен на нефть
Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «цены на нефть пляшут и прыгают», вместе с ними меняется курс национальной валюты и биржи, однако «Россия пройдет все это достойно, экономика будет укрепляться», передает РИА «Новости».
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией
Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 72 рубля
Обвал цен на нефть спровоцировал рост доллара и евро. доллар теперь стоит 72 рубля, а евро остановилось на отметке 82 рубля.
Политика
Политолог Топорнин назвал причины затягивания судебного процесса в Гааге по делу МН17
Судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начавшийся в Амстердаме, может затянуться на годы из-за неоднозначности доказательств, рассказал ФБА "Экономика сегодня" доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.
Спорт
В переиздание Doom 64 добавят совершенно новый сюжетный уровень
Разработчики из Nightdive Studios добавят в переиздание Doom 64 новый сюжетный уровень. Об этом 10 марта сообщает «Игромания».
Авто
В Сеть выложили фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
Снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport были опубликованы на зарубежном форуме.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе
По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Космос
Астрофизики обнаружили новый тип пульсирующей звезды в нашей галактике
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Общество
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить карантинные меры: теперь на всей территории ограничены публичные собрания и спортивные мероприятия, не будет занятий в университетах, а также до 3 апреля закрываются школы.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Энергетика
Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)
Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
Авто
Новое поколение Honda Odyssey покажут на автосалоне в Нью-Йорке
Минивэн Honda Odyssey 2021 модельного года дебютирует со своим обновленным «лицом» на автосалоне в Нью-Йорке, который состоится в апреле этого года.
Экономика
Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Происшествия
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".