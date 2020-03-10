Финансы

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuОфициальный курс евро вырос на 6 рублей

Резкое падение рубля произошло в минувший понедельник в ходе торгов на фоне снижения цен на нефть на 30%. Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
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Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новости07:58

ЦБ повысил официальный курс доллара до 72,02 руб., евро — до 81,86 руб

Коммерсантъ07:58

Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда07:05

Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

Известия07:14

Официальный курс евро прибавил 6,02 рубля

News.ru07:13

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Газета.Ru07:02

Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей

Российская газета07:25
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Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня, 10 марта, ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов.
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Политика

Путин отреагировал на изменение цен на нефть

Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «цены на нефть пляшут и прыгают», вместе с ними меняется курс национальной валюты и биржи, однако «Россия пройдет все это достойно, экономика будет укрепляться», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 08:34
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Биржи США открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
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Пропавший ивановский школьник найден мертвым

Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Российская газета 08:13
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Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
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Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Общество

Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией

Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Рамблер 02:48
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 72 рубля

Обвал цен на нефть спровоцировал рост доллара и евро. доллар теперь стоит 72 рубля, а евро остановилось на отметке 82 рубля.
Невские Новости 08 марта в 22:04
Политика

Политолог Топорнин назвал причины затягивания судебного процесса в Гааге по делу МН17

Судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начавшийся в Амстердаме, может затянуться на годы из-за неоднозначности доказательств, рассказал ФБА "Экономика сегодня" доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.
Экономика сегодня вчера в 10:14
Спорт

В переиздание Doom 64 добавят совершенно новый сюжетный уровень

Разработчики из Nightdive Studios добавят в переиздание Doom 64 новый сюжетный уровень. Об этом 10 марта сообщает «Игромания».
REGNUM 05:56
Авто

В Сеть выложили фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

Снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport были опубликованы на зарубежном форуме.
Tvoe-avto.com 04:46
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Коммерсантъ 00:37
Армия и оружие

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 11:44
Армия и оружие

Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе

По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
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Космос

Астрофизики обнаружили новый тип пульсирующей звезды в нашей галактике

Красная весна вчера в 15:58
Политика

Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату

Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Красная весна 08:40
Общество

Италию закрыли на карантин по коронавирусу

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить карантинные меры: теперь на всей территории ограничены публичные собрания и спортивные мероприятия, не будет занятий в университетах, а также до 3 апреля закрываются школы.
Lenta.ru 02:12
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
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Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
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Политика

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
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Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Пятый канал 05:22
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

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Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)

Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
ИноСМИ вчера в 00:06
Авто

Новое поколение Honda Odyssey покажут на автосалоне в Нью-Йорке

Минивэн Honda Odyssey 2021 модельного года дебютирует со своим обновленным «лицом» на автосалоне в Нью-Йорке, который состоится в апреле этого года.
CarsWeek.ru вчера в 12:51
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Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

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Экономика

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
РИА Новости 03:39
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей 06:05
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В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

BFM.ru вчера в 03:42
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
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