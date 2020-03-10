Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02
Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала по сравнению с показателем на выходные и вторник на 5,1842 рубля, составив 76,4479 рубля. После открытия Московской биржи рубль показывал минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.
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