Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала по сравнению с показателем на выходные и вторник на 5,1842 рубля, составив 76,4479 рубля. После открытия Московской биржи рубль показывал минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.

Политика Госдеп США раскритиковал соблюдение прав человека в России Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России.

Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Общество На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.

Экономика Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.

Энергетика Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.

Спорт Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Экономика В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12% Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Политика В КПРФ объяснили отказ проголосовать за поправки в Конституцию В КПРФ отказались поддержать поправки в Конституцию, так как в партии надеялись не «на косметический, а на капитальный ремонт» Основного закона, объяснил депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.