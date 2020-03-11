Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала по сравнению с показателем на выходные и вторник на 5,1842 рубля, составив 76,4479 рубля. После открытия Московской биржи рубль показывал минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.
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Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля, доллар — до 71,47

РИА Новости06:17

Официальный курс доллара на среду вырос на 4,50 рубля - до 72,02 рубля

ПРАЙМвчера в 06:57

Курс доллара вырос до 71,46 рубля, евро — до 81,04 рубля

Rambler News Service03:10
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Комментарии

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Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
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Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил действия военных Греции в отношении беженцев на границе с Турцией с преступлениями нацистов.
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Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
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«Европейский фонд за демократию» признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Европейский фонд за демократию».
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Госдеп США раскритиковал соблюдение прав человека в России

Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России.
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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
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Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Евразия Daily 01:59
Экономика

Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу

Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.
Национальная служба новостей 10:38
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Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
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На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

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Комсомольская правда 09 марта в 01:39
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Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покидает пост

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Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Главный редактор RT подтвердила, что получает за эту работу гонорар, с которого платятся налоги.
Ведомости вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём

8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
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«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ

Газета.Ru 09 марта в 11:38
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Доля России на мировом рынке сжиженного природного газа достигла 7%

Доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) достигла 7%, заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

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В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
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В Гааге начался суд по делу о сбитом над Донбассом «Боинге»

9 марта в Гааге начался суд по делу об уничтожении Boeing-777, который был сбит над Донецкой областью Украины в 2014 году.
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В КПРФ объяснили отказ проголосовать за поправки в Конституцию

В КПРФ отказались поддержать поправки в Конституцию, так как в партии надеялись не «на косметический, а на капитальный ремонт» Основного закона, объяснил депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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