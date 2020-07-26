Финансы
RuNews24.ruОфициальный курс евро вырос до 83,1 рубля
Официальный курс евро по отношению к рублю вырос до 83,1031 рубля. Официальный курс доллара увеличился до 71,5974 рубля.
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Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Газета.Ru 03:16
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Футбол
Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости вчера в 10:40
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру вчера в 17:09
Армия и оружие
Приказ о прекращении огня в Донбассе выдан на Украине
Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 0:00 понедельника.
РЕН ТВ 02:41
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфекторах
Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфекторах, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 02:38
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Общество
В Крыму выявили 12 новых случаев коронавируса за сутки
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:04
Общество
В России за сутки выявлено 5635 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев, из них 13 - в Москве. За весь период по России умерло 13 354 человека.
Интерфакс 03:49
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Футбол
Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей
Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до трех лет и пожилых людей.
РИА Новости 04:10
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Экономика
Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей
О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля.
Lenta.ru 04:12
Спорт
Загитова провела тренировку по гольфу вместе с тренером сборной РФ
АиФ Удмуртия вчера в 23:17
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Политика
Зеленский может посетить США до выборов в стране — посол Украины
Вашингтон, 27 июля 2020, 10:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США с официальным визитом до проведения американских президентских выборов, заявил 27 июля посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 03:29
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
В Калининградской области умерли еще два жителя с коронавирусом
Новый Калининград В регионе скончались еще два пациента с COVID-19.
Новый Калининград.Ru 03:44
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58