Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос до 85,96 рубля

Официальный курс евро увеличился на 3,14 копейки и составил 85,956 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального Банка России. Курс доллара вырос на 8,29 копейки и достиг 73,2351 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ruвчера в 05:55
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,6067 руб

Финмаркет01:01
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАССвчера в 05:56
Банки.ру

Курсы доллара и евро на 14 августа

Банки.ру01:00
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалтвчера в 06:28
Телеканал 360°

Курс валют: рубль вырос относительно доллара

Телеканал 360°вчера в 04:42
RT на русском

Рубль растёт к евро

RT на русском12 августа в 03:02

Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей

Вооруженные силы России подпишут новый контракт стоимостью 70 млрд руб. на поставку истребителей поколения "4++" Су-35, передает "Интерфакс" со ссылкой на министра обороны страны Сергея Шойгу.
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Газета.Ru12 августа в 03:12
39

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
189

В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода

Температура выше нормы ожидается в ближайшие дни в Тюменской области, Красноярском крае и нескольких регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ01:01

Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
2

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переезде в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
2

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,2K

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
449

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в декабре-январе

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Интерфакс01:50

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com01:39
221

В Челябинской области раньше обычного начнут вакцинировать от гриппа

Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером была поставлена задача о более раннем старте прививочной кампании, а также особом акценте на вакцинацию детей дошкольного и школьного возраста.
U74.Ru01:44
2