Официальный курс евро вырос до 85,96 рубля
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Официальный курс евро увеличился на 3,14 копейки и составил 85,956 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального Банка России. Курс доллара вырос на 8,29 копейки и достиг 73,2351 рубля.В источнике
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