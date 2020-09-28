Официальный курс евро вырос до 91,48 рубля
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Официальный курс евро на 29 сентября, повысился на 1,82 руб. и составил 91,479 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России. Курс доллара увеличился на 1,85 руб. и достиг 78,6713 руб.В источнике
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