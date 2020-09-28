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Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос до 91,48 рубля

Официальный курс евро на 29 сентября, повысился на 1,82 руб. и составил 91,479 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России. Курс доллара увеличился на 1,85 руб. и достиг 78,6713 руб.В источнике
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Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

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Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

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Абрамченко рассказала о «генеральной уборке страны»

По словам вице-премьера, уже сформулированы конкретные мероприятия по достижению национальной цели развития РФ, согласно которой на сортировку должно отправляться 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), производимых обществом.
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Запрет въезда на Украину для иностранцев перестал действовать

Запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавируса, перестал действовать в понедельник, заявил РИА Новости представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
РИА Новости05:26
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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