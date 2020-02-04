Бивалютная корзина подорожала на 0,55 доллара и 0,45 евро. На Московской бирже курс доллара впервые с декабря 2019 года поднялся выше 64 рублей. Стоимость нефти Brent снижается на 0,9% по показателя в 56,13 долларов за баррель.

Политика Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

Общество Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Общество Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Общество Disney ожидает убытки из-за коронавируса на $175 млн The Walt Disney Company ожидает убытки в размере $175 млн, если ее тематические парки в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца, сообщает телеканал CNBC.

Политика Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.

Политика Путин назвал причину увольнения экс-главы Чувашии Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, но без уважения к людям работать нельзя, а если этого нет у чиновника, то должность нужно оставить.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Общество Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.

Кино «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Технологии Россиян предостерегают от продажи своих персональных данных зарубежным компаниям Ранее появилась информация, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильская компания Нимап Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу "Датамания" компании IDX, которая, по версии разработчиков, будет предоставлять россиянам возможность за вознаграждение позволять бизнес-структурам пользоваться их персональными данными.