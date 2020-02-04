Финансы
Piter.tvОфициальный курс евро вырос к рублю
Бивалютная корзина подорожала на 0,55 доллара и 0,45 евро. На Московской бирже курс доллара впервые с декабря 2019 года поднялся выше 64 рублей. Стоимость нефти Brent снижается на 0,9% по показателя в 56,13 долларов за баррель.
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Политика
Президент Болгарии заявил о недоверии правительству
Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Общество
Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации
Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Технологии
Берлинский художник обманул Google Maps с помощью 99 телефонов
Общество
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Общество
Disney ожидает убытки из-за коронавируса на $175 млн
The Walt Disney Company ожидает убытки в размере $175 млн, если ее тематические парки в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца, сообщает телеканал CNBC.
Политика
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Украина намерена подать новые иски против России
Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Политика
Путин назвал причину увольнения экс-главы Чувашии
Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, но без уважения к людям работать нельзя, а если этого нет у чиновника, то должность нужно оставить.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Технологии
Россиян предостерегают от продажи своих персональных данных зарубежным компаниям
Ранее появилась информация, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильская компания Нимап Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу "Датамания" компании IDX, которая, по версии разработчиков, будет предоставлять россиянам возможность за вознаграждение позволять бизнес-структурам пользоваться их персональными данными.
Общество
В Британии обнаружили более 40 скелетов со связанными руками
Строители нашли в Букингеме на юго-востоке Великобритании 42 скелета со связанными за спиной руками. Об этом сообщает портал Livescience.
Общество
Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников
В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.