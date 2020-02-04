Финансы

Piter.tvPiter.tvОфициальный курс евро вырос к рублю

Бивалютная корзина подорожала на 0,55 доллара и 0,45 евро. На Московской бирже курс доллара впервые с декабря 2019 года поднялся выше 64 рублей. Стоимость нефти Brent снижается на 0,9% по показателя в 56,13 долларов за баррель.
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ЦБ: курс евро на среду упал на 67 копеек

Телеканал 360°вчера в 07:14

Официальные курсы доллара и евро существенно снижены

Росбалтвчера в 06:11

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАССвчера в 02:06

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ruвчера в 05:23

Официальный курс доллара на среду снизился до 63,43 рубля

ПРАЙМвчера в 05:21

Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

РИА Новостивчера в 05:47

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

Московский Комсомолец03 февраля в 21:30
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:28, Ашберн
Политика

Президент Болгарии заявил о недоверии правительству

Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
REGNUM вчера в 07:01
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
RT на русском вчера в 09:11
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК вчера в 15:10
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Общество

Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации

Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов.
РБК 00:00
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна 02 февраля в 05:19
Технологии

Берлинский художник обманул Google Maps с помощью 99 телефонов

Дождь вчера в 09:30
Общество

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество

Disney ожидает убытки из-за коронавируса на $175 млн

The Walt Disney Company ожидает убытки в размере $175 млн, если ее тематические парки в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца, сообщает телеканал CNBC.
Коммерсантъ 00:16
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Украина намерена подать новые иски против России

Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Хакасия-Информ 03 февраля в 20:28
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия вчера в 08:26
Политика

Путин назвал причину увольнения экс-главы Чувашии

Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, но без уважения к людям работать нельзя, а если этого нет у чиновника, то должность нужно оставить.
ТК Звезда вчера в 08:09
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф вчера в 04:45
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Футбол

Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»

Нева Спорт 03 февраля в 10:57
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Технологии

Россиян предостерегают от продажи своих персональных данных зарубежным компаниям

Ранее появилась информация, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильская компания Нимап Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу "Датамания" компании IDX, которая, по версии разработчиков, будет предоставлять россиянам возможность за вознаграждение позволять бизнес-структурам пользоваться их персональными данными.
ФАН вчера в 12:23
Общество

В Британии обнаружили более 40 скелетов со связанными руками

Строители нашли в Букингеме на юго-востоке Великобритании 42 скелета со связанными за спиной руками. Об этом сообщает портал Livescience.
РБК вчера в 22:51
Общество

Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак

Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa вчера в 20:38
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