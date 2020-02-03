Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Армия и оружие
В Идлибе погибли 4 турецких военных
Армия и оружие
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
Общество
Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
Армия и оружие
«Панцирь» сбил летевший к российской базе в Сирии беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны "Панцирь" уничтожил беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Общество
Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Игры
Ремастер игры The Wonderful 101 выйдет на Switch, PC и PS4
Platinum Games запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на разработку ремастера игры The Wonderful 101.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Политика
В США стартовала предвыборная кампания
Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.
Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Происшествия
Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа
В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Наука
У жителей Африки впервые нашли гены неандертальцев
Ученые смогли не просто провести идентификацию генома современных людей с ДНК неандертальцев, но и отличить последовательности, принадлежащие их общим предкам.
Музыка
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций Якутии
Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Политика
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Янчик продал бронзовую медаль РПЛ-2007 в ломбард
Бывший игрок московского ЦСКА Давид Янчик продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года в ломбард за 16,5 тысяч рублей.
Авто
Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон
Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.
Общество
В новом КоАП предложили оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.