Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,9091 руб

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ЦБ повысил официальный курс евро на 1,19 рубля

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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля.
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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У жителей Африки впервые нашли гены неандертальцев

Ученые смогли не просто провести идентификацию генома современных людей с ДНК неандертальцев, но и отличить последовательности, принадлежащие их общим предкам.
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Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
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Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций Якутии

Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
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Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
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