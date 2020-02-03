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Политика Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

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Общество Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намеренно, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.

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Политика Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством» Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».

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