Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 февраля в размере 63,4342 руб

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Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

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