Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Игры
Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged
Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
Трамп не пожал руку Пелоси перед обращением к Конгрессу
Президент США Дональд Трамп перед своим выступлением с традиционным ежегодным обращением к обеим палатам Конгресса "О положении страны" не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Гаджеты
Стабильная Android 10 пришла ещё на два смартфона Honor
Компания Huawei начала распространять стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android ещё для двух моделей смартфонов Honor.
Общество
В Британии не позже 2035 запретят продажу бензиновых автомобилей
Британия ускорит отказ от автомобилей на бензине и дизельном топливе: их продажа будет запрещена не в 2040 году, а в 2035 или даже раньше, если получится.
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Общество
Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения
Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
Интернет
В Google Play найдены 24 опасных приложения, скачанных 382 млн раз
Специалисты в сфере кибербезопасности сумели обнаружить на просторах Google Play 24 потенциально опасных приложения.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Общество
Рисунок школьницы попал на обложку журнала Vogue
Анастасия Ковтун из города Чайковский стала автором обложки журнала Vogue. Рисунок девочки возглавил мартовский номер.
Политика
Bloomberg: США хотят аннулировать одно из соглашений ВТО
Планы по выходу из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам рассматривает администрация президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса
Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Валерия показала свою 81-летнюю маму после операции
Операция прошла успешно, но сейчас Галина Перфилова проходит длительный процесс реабилитации, чтобы полностью восстановиться после серьезного хирургического вмешательства.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Здоровье
Затраты на борьбу с коронавирусом оценили в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила затраты на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса 2019-nCov.
Космос
Астрономы впервые обнаружили периодичность быстрого радиовсплеска
Астрономы обнаружили нестрогую периодичность у повторного быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65.