Финансы
РИАМОКурс евро подрос в отношении рубля
«Курс евро вырос на 1,194 рубля до 70,792 рубля»,- говорится в сообщении. Кроме того, доллар стал стоить дороже на 77,06 копейки.
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Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Политика
Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
Гаджеты
Раскрыто преимущество Samsung Galaxy Note20 перед Galaxy S20
Компания Samsung представит свою новую флагманскую серию смартфонов Galaxy S20 уже на следующей неделе.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Армия и оружие
Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
"Официально тендер пока не объявлен, но могу сказать, что российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам", - сказал Мантуров.
Здоровье
Минздрав рекомендовал препараты против коронавируса
Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Здоровье
Количество жертв от коронавируса в Китае возросло до 425 человек
От коронавируса в Китае погибли 425 человек. Количество зараженных превысило 20 тысяч человек, передает ТАСС.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Армия и оружие
Госиспытания танка «Армата» планируют завершить в 2020 году
Государственные испытания танка на платформе "Армата" планируется завершить в этом году, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами
Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Политика
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Даже если Белоруссия, Казахстан и Узбекистан уйдут на Запад цивилизовано, это принесет обнищание народа, а их элиты частью западной так и не станут.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском
Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Здоровье
Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Происшествия
Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу
Мальчики, которых отец при странных обстоятельствах оставил в столичном аэропорту Шереметьево, с сегодняшнего дня могут посещать школу и садик в Комсомольске-на-Амуре.