«Курс евро вырос на 1,194 рубля до 70,792 рубля»,- говорится в сообщении. Кроме того, доллар стал стоить дороже на 77,06 копейки.

Гаджеты Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Политика Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Общество РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.

Политика США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Даже если Белоруссия, Казахстан и Узбекистан уйдут на Запад цивилизовано, это принесет обнищание народа, а их элиты частью западной так и не станут.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.