Финансы

РИАМОРИАМОКурс евро подрос в отношении рубля

«Курс евро вырос на 1,194 рубля до 70,792 рубля»,- говорится в сообщении. Кроме того, доллар стал стоить дороже на 77,06 копейки.
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Курс доллара: рубль пошел на разворот

Expert.ru00:29

ЦБ повысил курс доллара на 4 февраля до 63,91 рубля

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Рубль растет к доллару и евро в ходе волатильных торгов понедельника

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Как могут измениться курсы доллара и евро в феврале

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Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новостивчера в 04:40

Доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря

Интерфаксвчера в 03:56

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:30
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Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

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Экспресс газета 00:40
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия 02 февраля в 16:33
Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 09:08
Гаджеты

Раскрыто преимущество Samsung Galaxy Note20 перед Galaxy S20

Компания Samsung представит свою новую флагманскую серию смартфонов Galaxy S20 уже на следующей неделе.
iXBT.com вчера в 21:51
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 10:55
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 02 февраля в 06:49
Армия и оружие

Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии

"Официально тендер пока не объявлен, но могу сказать, что российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам", - сказал Мантуров.
РИА Новости 01:15
Здоровье

Минздрав рекомендовал препараты против коронавируса

Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
ProUfu.ru вчера в 22:54
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Газета.Ru 01:28
Здоровье

Количество жертв от коронавируса в Китае возросло до 425 человек

От коронавируса в Китае погибли 425 человек. Количество зараженных превысило 20 тысяч человек, передает ТАСС.
Псковское агентство информации 00:05
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Армия и оружие

Госиспытания танка «Армата» планируют завершить в 2020 году

Государственные испытания танка на платформе "Армата" планируется завершить в этом году, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
РИА Новости 01:06
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
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Политика

США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

Даже если Белоруссия, Казахстан и Узбекистан уйдут на Запад цивилизовано, это принесет обнищание народа, а их элиты частью западной так и не станут.
Pravda.Ru вчера в 06:33
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
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Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
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Здоровье

Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку

В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Аргументы недели 00:15
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
РИА Новости вчера в 16:26
Происшествия

Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу

Мальчики, которых отец при странных обстоятельствах оставил в столичном аэропорту Шереметьево, с сегодняшнего дня могут посещать школу и садик в Комсомольске-на-Амуре.
Вести.Ru вчера в 00:57
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