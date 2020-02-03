Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

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Курс доллара превысил 64 рубля

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Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новости04:40

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

РБК03:31

Доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря

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Из-за коронавируса у рубля появились шансы на укрепление

Владивосток-Новости18:28

ЦБ повысил курс доллара на 4 февраля до 63,91 рубля

ТАСС04:28
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
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Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа вчера в 23:25
Общество

S7 с 4 февраля полностью останавливает полеты в Китай и Гонконг

Российская авиакомпания S7 Airlines на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг, сообщает пресс-служба компании.
Авторадио 05:24
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61-летняя Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца

RuNews24.ru 06:55
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Известия 12:39
Происшествия

В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Гонконге был зафиксировал первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
Коммерсантъ 21:59
Фигурное катание

Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
Амур.инфо 21:01
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:55
Политика

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия 18:28
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Коммерсантъ 13:47
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ 10:43
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж 14:27
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости 12:27
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

В 2011 году Медведев отправил в отставку Кудрина, теперь пришли за ним, на очереди глава Росстата Малков

У Кудрина есть одно хорошее качество, он умеет ждать и вот за отставкой Медведева началась зачистка его окружения — после Орешкина кресло зашаталось под Малковым.
Апрал 20:31
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью

Звезда шансона Любовь Успенская намерена судиться с телеканалом НТВ за то, что те якобы несколько дней удерживали ее дочь Татьяну Плаксину ради создания порочащего их обеих ток-шоу.
Газета.Ru 06:54
Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 08:18
Происшествия

Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК 17:13
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Авто

Рассекретили дизайн решетки радиатора «Русского Прадо» от УАЗ

Тарантас Ньюс 01 февраля в 10:45
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Рамблер 06:58
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