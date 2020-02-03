Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Общество S7 с 4 февраля полностью останавливает полеты в Китай и Гонконг Российская авиакомпания S7 Airlines на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг, сообщает пресс-служба компании.

Армия и оружие «Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Политика Россия ограничила въезд иностранцев из Китая Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".

Армия и оружие Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».

Общество Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в больницу Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Политика Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50% Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.