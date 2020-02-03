Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Общество
S7 с 4 февраля полностью останавливает полеты в Китай и Гонконг
Российская авиакомпания S7 Airlines на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг, сообщает пресс-служба компании.
Шоу-бизнес
61-летняя Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник
В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Происшествия
В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
В Гонконге был зафиксировал первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
Фигурное катание
Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу
Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Политика
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
В 2011 году Медведев отправил в отставку Кудрина, теперь пришли за ним, на очереди глава Росстата Малков
У Кудрина есть одно хорошее качество, он умеет ждать и вот за отставкой Медведева началась зачистка его окружения — после Орешкина кресло зашаталось под Малковым.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Культура
Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии
Шоу-бизнес
Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью
Звезда шансона Любовь Успенская намерена судиться с телеканалом НТВ за то, что те якобы несколько дней удерживали ее дочь Татьяну Плаксину ради создания порочащего их обеих ток-шоу.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Происшествия
Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу
Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Авто
Рассекретили дизайн решетки радиатора «Русского Прадо» от УАЗ
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.