Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Кино
На «Супербоуле» в США показали трейлер фильма «Человек-невидимка»
Во время проведения «Супербоула» в США состоялась премьера трейлера фильма «Человек-невидимка».
Политика
Савченко: Зеленский идет не тем путем
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Общество
В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Общество
В России могут запретить прием посылок из Китая
Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Футбол
Гвардиола отказался критиковать игроков «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" отметил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков после матча 22-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (0:2).
Технологии
ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
Экономика
АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
Происшествия
В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
Спорт
Тренер ответил на вопрос о работе паратриатлониста доставщиком еды
Старший тренер сборной России по паратриатлону Марина Никитина заявила РИА Новости, что не имеет информации о том, что член национальной команды Михаил Асташов в Екатеринбурге устроился на работу в компанию по доставке еды.
Экономика
Гончаров: Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины
Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что пандемия китайского коронавируса может обрушить рынки развивающихся стран и наиболее тяжело скажется на маленькой и слабой украинской экономике Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Кино
Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Политика
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Футбол
Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.