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Политика В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

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Экономика АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.

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Происшествия В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.

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Армия и оружие Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.