Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40

Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ru05:08

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новости04:40

ЦБ повысил официальный курс евро на 1,19 рубля

Rambler News Service04:26

Курсы доллара и евро снова подскочили

Московский Комсомолец05:53

Курс рубля в ближайшие недели может остаться в диапазоне 63-65 руб./долл. - «БКС Глобал Маркетс»

Финмаркет05:12

Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты

Владивосток-Новостивчера в 18:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Кино

На «Супербоуле» в США показали трейлер фильма «Человек-невидимка»

Во время проведения «Супербоула» в США состоялась премьера трейлера фильма «Человек-невидимка».
REGNUM 03:37
Политика

Савченко: Зеленский идет не тем путем

Российская газета 00:54
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Общество

В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение

Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Футбол

Гвардиола отказался критиковать игроков «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" отметил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков после матча 22-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (0:2).
Матч ТВ 03:55
Технологии

ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
ТК Звезда 04:17
Экономика

АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 04:27
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Спорт

Тренер ответил на вопрос о работе паратриатлониста доставщиком еды

Старший тренер сборной России по паратриатлону Марина Никитина заявила РИА Новости, что не имеет информации о том, что член национальной команды Михаил Асташов в Екатеринбурге устроился на работу в компанию по доставке еды.
РИА Новости 04:49
Экономика

Гончаров: Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины

Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что пандемия китайского коронавируса может обрушить рынки развивающихся стран и наиболее тяжело скажется на маленькой и слабой украинской экономике Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины.
Украина.ру 03:31
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
Политика

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Эхо Москвы 04:30
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное