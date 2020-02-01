Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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ЦБ опубликовал курс валют на 4 февраля

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Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

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Центробанк резко повысил курсы евро и доллара

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В Иркутске госпитализировали четырех пассажиров, прилетевших сегодня, 3 февраля, рейсом из Пекина.
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«Магнит» приостановил поставки китайских овощей

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Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
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В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

Газета.Ru 10:40
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

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РИА Новости 05:35
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
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Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
РИА Новости 13:03
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Мэрия Петербурга заявила, что не знает, кто сносил СКК «Петербургский»

Власти Санкт-Петербурга не получали уведомления о начале демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» и не знают, кто занимался этими работами.
Полит.ру 13:19
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Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»

Большое интервью главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который стал гостем редакции «СЭ» Опасно делать ставку только на своих воспитанников — Давайте начнем разговор с селекции.
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Общество

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Названы возможные участники «Евровидения-2020» от России

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Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

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РИА Новости 16:26
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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

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РИА Новости 14:20
Финансы

Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые за два месяца

Курс доллара вырос на 0,15% до 64,01 рубля. Об этом говорят данные Московской биржи на 11:20 мск. На 11:26 курс рубля продолжил ослабление.
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Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414

Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
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Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник

По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
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К законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
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На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

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В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
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В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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