Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ru05:08

Центробанк резко повысил курсы евро и доллара

Росбалт06:49

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 февраля

9111.ru07:02

Курсы доллара и евро снова подскочили

Московский Комсомолец05:53

ЦБ опубликовал курс валют на 4 февраля

Телеканал 360°09:38

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новости04:40

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Lenta.ru 08:14
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

РБК 12:14
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Технологии

Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

N+1 07:43
Политика

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа назвали врачи

Основным отличием коронавируса является поражение нижних дыхательных путей в начале заболевания.
ToDay News Ufa 05:30
Технологии

Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
РИА Новости 08:41
Политика

Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Газета.Ru 14:43
Футбол

«Ливерпуль» может стать чемпионом за семь туров до конца впервые в АПЛ

Если «Ливерпуль» продолжит беспроигрышную серию и сохранит 22-очковый отрыв, то «скаузеры» станут чемпионами за семь туров до конца чемпионата, а именно 21 марта в матче 31-го тура АПЛ.
News.ru 01:26
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Наука

В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов

Южный Федеральный 12:06
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Янчик продал бронзовую медаль РПЛ-2007 в ломбард

Бывший игрок московского ЦСКА Давид Янчик продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года в ломбард за 16,5 тысяч рублей.
МК-Спорт 11:35
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Здоровье

В Китае зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка

Беременная женщина, зараженная коронавирусом, 30 января родила здоровую девочку в больнице в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
РБК 08:47
Общество

Московский «Садовод» ввел карантин для сотрудников из Китая

Московский рынок "Садовод" установил двухнедельный карантин для сотрудников, возвращающихся из Китая после новогодних каникул.
Вестник Кавказа 16:08
Армия и оружие

Турция сообщила о ликвидации 76 сирийских военных в Идлибе

Турецкие военные нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были нейтрализованы 76 сирийских военнослужащих, отметил министр.
Газета.Ru 15:12
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости 12:27
Игры

Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна 01 февраля в 13:21
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели 08:13
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

РБК 14:42
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

РБК 16:17
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
РБК 13:22
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев с территории Китая

Въезд граждан иностранных государств с территории Китая будет временно ограничен с 4 февраля.
Провэд-медиа.рф 08:41
Шоу-бизнес

Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
StarHit.ru 01 февраля в 19:00
Политика

Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции

"В связи с большим количеством поправок в конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к конституции", - сказал Клишас.
РИА Новости 05:14
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Экономика

Имущество Таганрогского автомобильного завода продали за 27,5 миллиона

Оборудование купило ООО «Вторметрегион-Юг» за 27,5 миллиона. Таганрогский автомобильный завод начал работу в 1998 году.
Donday.ru 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное