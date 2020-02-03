Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс евро вырос к рублю

Piter.tv07:46

Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты

Владивосток-Новостивчера в 18:24

Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ru05:08

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новости04:40

ЦБ повысил официальный курс евро на 1,19 рубля

Rambler News Service04:26

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40

Центробанк резко повысил курсы евро и доллара

Росбалт06:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

РЕН ТВ вчера в 19:04
Общество

Первый полет модернизированного Ту-160М продлился более получаса

Первый полет совершил прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Уралинформбюро вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Пятый канал вчера в 03:59
Футбол

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

REGNUM 08:53
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
ТАСС 08:14
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Футбол

Путин предоставил гражданство РФ бразильскому игроку в мини-футбол

Интерфакс-Спорт 07:17
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
РИА Новости 08:44
Общество

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Общество

Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова

Китай до сих пор не передал России штамм вируса 2019-nCoV, но российские специалисты работают над созданием вакцины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:24
Футбол

Луис Адриано заявил, что не хотел уходить из «Спартака»

Sport.ru 05:28
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Здоровье

В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
RT на русском 06:51
Политика

Путин посетит Череповец 4 февраля

"Четвертого февраля президент России Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит "Череповецкий химико-технологический колледж" и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
РИА Новости 07:08
Общество

Россиянин извинился за слова о чеченцах

Житель Челябинской области Дмитрий Куприн публично попросил прощения у представителей чеченского народа за оскорбительные слова, высказанные в их адрес во время прямого эфира в сети.
Lenta.ru 07:50
Шоу-бизнес

Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
Пятый канал 03:53
Здоровье

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 06:40
Игры

The Last of Us 2 – первая игра Naughty Dog с сексуальным контентом

Cyber.sports.ru 03:58
Политика

Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 01 февраля в 11:49
Космос

К МКС планируют присоединить первый частный модуль

Портал Поиск 31 января в 09:32
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное