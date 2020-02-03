Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Политика ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Политика В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Путин посетит Череповец 4 февраля "Четвертого февраля президент России Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит "Череповецкий химико-технологический колледж" и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

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Шоу-бизнес Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.

Происшествия В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.