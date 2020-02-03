Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Официальный курс евро вырос к рублю

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Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты

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Официальный курс евро вырос к рублю

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Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

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ЦБ повысил официальный курс евро на 1,19 рубля

Rambler News Service04:26

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40

Центробанк резко повысил курсы евро и доллара

Росбалт06:49
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
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Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
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"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
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Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
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Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
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В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.
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Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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Политика

В Айове выбирают главного противника Трампа

Главная интрига - кто получит номинацию от демократов. Именно ему предстоит бросить вызов Дональду Трампу - кандидату-республиканцу.
Газета.Ru 00:15
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Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Общество

СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

В районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ, сообщают Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team.
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Губернатор Ямала встретился с новым военкомом региона

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Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
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Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

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АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
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Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
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Ученые выяснили, как извлечь полезные спирты и эфиры из сточных вод

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В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
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