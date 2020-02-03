Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Россия приостановит чартерные рейсы из Китая
Чартерные рейсы из Китая в Россию могут быть приостановлены с 14 февраля 2020 года, отметила Голикова.
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Происшествия
В Москве бармен случайно сломал шею посетителю
Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Общество
Стали известны победители премии BAFTA-2020
Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Музыка
Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России
В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Политика
В Айове выбирают главного противника Трампа
Главная интрига - кто получит номинацию от демократов. Именно ему предстоит бросить вызов Дональду Трампу - кандидату-республиканцу.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии
В районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ, сообщают Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Паршиным
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы из ЗРК
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Игры
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Наука
Ученые выяснили, как извлечь полезные спирты и эфиры из сточных вод
Исследователи из Института нефтехимического синтеза РАН разработали методику, позволяющую выделять полезные спирты и эфиры из стоков нефтехимических и фармацевтических производств.
Здоровье
В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
Музыка
В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.