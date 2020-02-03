Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.

Армия и оружие Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки "Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.

Общество Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Армия и оружие Эрдоган обвинил Россию в атаках сирийской армии на боевиков в Идлибе События в Идлибе достигли критического уровня из-за позиции России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал NTV.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Происшествия Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Армия и оружие Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо Второй боевик, уроженец города Дейр-Хафир усейн Абдель Азиз отметил, что оказался в плену в ходе отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.