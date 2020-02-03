Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Армия и оружие
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
Общество
Адвокат не подтвердил информацию о голодовке владельца «Тайгана»
Адвокат Арман Петросян, представляющий интересы предпринимателя, владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о голодовке своего подзащитного.
Политика
Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля
Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля - БелТА.
Общество
Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Врач назвала продукты, которые вредят иммунитету
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
Происшествия
В Гонконге зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Футбол
ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в атаках сирийской армии на боевиков в Идлибе
События в Идлибе достигли критического уровня из-за позиции России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал NTV.
Общество
В новом КоАП предложили оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Происшествия
Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян
Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Происшествия
Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту
По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
Здоровье
Количество жертв от коронавируса в Китае возросло до 425 человек
От коронавируса в Китае погибли 425 человек. Количество зараженных превысило 20 тысяч человек, передает ТАСС.
Армия и оружие
Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии
Российские военные часто используют её для патрулирования, а американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции Вооружённых сил РФ.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Армия и оружие
Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо
Второй боевик, уроженец города Дейр-Хафир усейн Абдель Азиз отметил, что оказался в плену в ходе отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
Политика
Производство С-400 для Индии началось в России
Россия приступила к производству зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Политика
Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота
Авто
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры
В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.