Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

ЦБ опубликовал курс валют на 4 февраля

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ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,9091 руб

Финмаркет00:02

Как могут измениться курсы доллара и евро в феврале

RT на русскомвчера в 10:18

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:30

Аналитики предсказали, когда курс евро превысит 80 рублей

Газета.Ruвчера в 08:41

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новостивчера в 04:40
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
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Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 02:02
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Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
РИА Новости 01:58
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Адвокат не подтвердил информацию о голодовке владельца «Тайгана»

Адвокат Арман Петросян, представляющий интересы предпринимателя, владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о голодовке своего подзащитного.
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Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля - БелТА.
ТАСС 03:10
Общество

Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
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Культура

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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
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Life.ru вчера в 22:33
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ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru вчера в 05:59
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Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая

Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
РИА Новости 03:09
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в атаках сирийской армии на боевиков в Идлибе

События в Идлибе достигли критического уровня из-за позиции России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал NTV.
Красная весна вчера в 12:37
Общество

В новом КоАП предложили оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
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Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
News.ru вчера в 15:51
Происшествия

Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян

Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Вести.Ru 01:59
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
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Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
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Газета.Ru вчера в 02:55
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По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
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МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Ведомости 02 февраля в 19:04
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Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской

Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
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Количество жертв от коронавируса в Китае возросло до 425 человек

От коронавируса в Китае погибли 425 человек. Количество зараженных превысило 20 тысяч человек, передает ТАСС.
Псковское агентство информации 00:05
Армия и оружие

Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии

Российские военные часто используют её для патрулирования, а американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции Вооружённых сил РФ.
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Blizzard вернула недовольным игрокам деньги, потраченные на Reforged

REGNUM 02:49
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Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна 02 февраля в 05:19
Армия и оружие

Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо

Второй боевик, уроженец города Дейр-Хафир усейн Абдель Азиз отметил, что оказался в плену в ходе отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
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Производство С-400 для Индии началось в России

Россия приступила к производству зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

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Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Как работают Яндекс.Новости?
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