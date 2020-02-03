Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Здоровье В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Политика В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Политика Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.

Общество Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Происшествия В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание столичного ГУМВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шоу-бизнес Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.

Политика ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.