Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 09:01, Ашберн
Общество
Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай
Чартерные рейсы, осуществляемые авиаперевозчиками между Россией и Китаем, будут приостановлены с 14 февраля.
Здоровье
В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Экономика
Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса
Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
Экономика
Оператор платежных сервисов Wordline купит конкурента за 7,8 млрд евро
Французский разработчик платежных сервисов Wordline покупает конкурирующую Ingenico Group за 7,8 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Wordline.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Политика
Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Экономика
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опозорилась на выступлении в Ростове-на-Дону
После выступления певицы многие отмечали, что звезда пела под фонограмму, не попадая в такт, и тем самым опозорилась.
Общество
Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов
Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Здоровье
В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Происшествия
В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД
Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание столичного ГУМВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Шоу-бизнес
Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука
Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Авто