Финансы

Мой БрянскМой БрянскОфициальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля

Официальный курс евро на 1,1945 рубля и составил 70,7921 рубля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
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Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД

Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
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Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
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За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области вырос на 35%. В Омске эпидпорог уже превышен на 12,5%.
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