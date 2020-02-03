Финансы
Мой БрянскОфициальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля
Официальный курс евро на 1,1945 рубля и составил 70,7921 рубля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.
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Авто
Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД
Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Космос
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.
Здоровье
Кардиолог назвал новые лекарства для борьбы с инфарктом
Как сообщает ToDay News Ufa, кардиолог назвал 2 новых препарата для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Спорт
Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио
Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу доставщиком еды ради поездки на Паралимпийские игры в Токио, пишет Sports.ru.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Культура
Шакира и Джей Ло устроили феерическое латино-шоу на Супербоуле
Дженнифер Лопес и Шакира выступили 2 февраля 2020 года в перерыве Супербоула.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Здоровье
В Омске превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области вырос на 35%. В Омске эпидпорог уже превышен на 12,5%.
Происшествия
В Мадриде аварийно сел пассажирский самолет Air Canada
Пассажирский самолет Air Canada, направлявшийся в Торонто, совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида после выработки топлива, сообщает издание Pais.
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Гаджеты
Лицензиат BlackBerry прекращает выпуск телефонов
Компания TCL, выпускающая мобильные телефоны под брендом BlackBerry, сообщила в Twitter, что с 31 августа прекратит продажу телефонов этой торговой марки.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.
Политика
Зеленский поручил СБУ расследовать деятельность сторонников Гюлена
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 февраля заявил, что поручил Службе безопасности Украины (СБУ) расследовать деятельность предполагаемых сторонников организатора государственного переворота в Турции Фетхуллаха Гюлена.
Общество
Мнение PEOPLETALK: худшие платья премии BAFTA 2020
Хотя большинство звезд порадовали нас в этом году своими образами на премии BAFTA 2020, не обошлось на красной дорожке и без модных провалов.
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года
Как отмечал министр энергетики России Александр Новак осенью 2019 года, цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.
Политика
Зеленского не устроил размер компенсации за погибших в Иране украинцев
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Политика
Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%
В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.