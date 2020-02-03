Официальный курс евро на 1,1945 рубля и составил 70,7921 рубля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля

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