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Энергетика США предрекли «газовый армагеддон» Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.