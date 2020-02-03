Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ru05:08

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40

ЦБ повысил официальный курс евро на 1,19 рубля

Rambler News Service04:26

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

ПРАЙМ04:15

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новости04:40

Курс рубля в ближайшие недели может остаться в диапазоне 63-65 руб./долл. - «БКС Глобал Маркетс»

Финмаркет05:12

Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты

Владивосток-Новостивчера в 18:24
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Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Армия и оружие

В Белоруссии проверяют боеготовность подразделений ВВС и ПВО

Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.
RT на русском 04:18
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Политика

В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Энергетика

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%.
РБК 05:45
Политика

Глава МИД Польши заявил о желании Варшавы занять место Лондона в ЕС

После Brexit Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе, заявил в интервью агентству РАР глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, пишет РИА Новости.
Sputnik Армения 04:26
Технологии

Беспроводную зарядку для смартфона создают в России

Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
МедиаПоток вчера в 05:38
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Политика

ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Кавказ Пост вчера в 23:39
Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 05:37
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета 01 февраля в 14:48
Технологии

Скорость 6G будет быстрее 5G в восемь тысяч раз

Скорость сетей 6G составит около терабита в секунду.
Телеканал 360° 05:06
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Энергетика

США предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
REGNUM 31 января в 18:56
Футбол

Кокорин объяснил, почему не хочет играть за «Сочи»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин все же перейдет в сочинский клуб.
Кубанские новости 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
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