Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Происшествия
Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией
Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Армия и оружие
В Белоруссии проверяют боеготовность подразделений ВВС и ПВО
Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.
Футбол
Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Экономика
Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров
Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Политика
В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом
В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%
Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%.
Политика
Глава МИД Польши заявил о желании Варшавы занять место Лондона в ЕС
После Brexit Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе, заявил в интервью агентству РАР глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, пишет РИА Новости.
Технологии
Беспроводную зарядку для смартфона создают в России
Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
Общество
В России могут запретить прием посылок из Китая
Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Политика
Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Политика
ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Происшествия
Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Технологии
Скорость 6G будет быстрее 5G в восемь тысяч раз
Скорость сетей 6G составит около терабита в секунду.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Энергетика
США предрекли «газовый армагеддон»
Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
Футбол
Кокорин объяснил, почему не хочет играть за «Сочи»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин все же перейдет в сочинский клуб.