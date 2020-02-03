Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 февраля

9111.ru07:02

Официальный курс евро вырос к рублю

Piter.tv07:46

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40
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