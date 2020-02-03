Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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ЦБ опубликовал курс валют на 4 февраля

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Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
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Находящихся в России иностранных граждан, у которых будет выявлен новый коронавирус, будут помещать на лечение в медицинские учреждения и оставлять там до полного выздоровления.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро станет известна дата нового обмена удерживаемыми лицами с Донбассом, сообщило украинское издание "Новое время".
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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