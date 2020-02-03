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Футбол «Торпедо» подписало голкипера «Локомотива» Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитан до 31 мая 2022 года.

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