Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Общество
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $55
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Здоровье
Голикова: Иностранцы с коронавирусом будут помещены на лечение
Находящихся в России иностранных граждан, у которых будет выявлен новый коронавирус, будут помещать на лечение в медицинские учреждения и оставлять там до полного выздоровления.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Политика
Зеленский заявил об «очень большом списке» лиц для обмена с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро станет известна дата нового обмена удерживаемыми лицами с Донбассом, сообщило украинское издание "Новое время".
Происшествия
Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде
Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Футбол
«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»
Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитан до 31 мая 2022 года.
Общество
Первый полет модернизированного Ту-160М продлился более получаса
Первый полет совершил прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Общество
Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев
Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Технологии
Google создала альтернативу YouTube
Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Самой востребованной машиной оказалась Lada Priora, другие модели Авто ВАЗ занимают ТОП-7 рейтинга самых дешевых и востребованных авто в России.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым.