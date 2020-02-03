Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ
Ранее телеканал «1+1» опубликовал записи разговора диспетчера тегеранского международного аэропорта с пилотом местной авиакомпании Aseman Airlines, который заходил на посадку во время взлета самолета «МАУ».
Политика
В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев «сильными»
В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины, для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Происшествия
Резонансное убийство пастушки в Крыму раскрыто
Следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, чье тело было найдено вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Политика
Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции
В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Армия и оружие
Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии
3 февраля на севере Сирии в районе пограничного города Кобани должно было состояться совместное российско-турецкое патрулирование местности.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне 2 февраля, в результате которого ранения получили три человека.
Происшествия
Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы
Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Наука
В Канаде создали самый большой в мире экзоскелет
Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа.
Общество
Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра
Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
Происшествия
В Москве бармен случайно сломал шею посетителю
Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Авто
В РФ нашли новые машины за 349 тысяч рублей
Стоимость самих машин узбекской сборки с ПТС 2013—2015 годов составляет от 349 до 399 тысяч рублей.
Музыка
В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском договоре
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит о Тартуском мирном договоре лишь с целью привлечь избирателей, считает представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул
В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
Политика
Патриарх Кирилл предложил молиться за появление Бога в Конституции
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось понятие Бога.
Здоровье
Вузы и колледжи Саратовской области закрыли на карантин
В Саратовской области вслед за школами закрывают на карантин вузы и колледжи. Об этом 3 февраля сообщили в управлении Роспотребнадзора.