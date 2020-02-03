Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Центробанк резко повысил курсы евро и доллара

Росбалт06:49

Курсы доллара и евро снова подскочили

Московский Комсомолец05:53

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

РИА Новости04:40

ЦБ повысил официальный курс евро на 1,19 рубля

Rambler News Service04:26

Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ru05:08

Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты

Владивосток-Новостивчера в 18:24
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
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Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ

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Украина.ру 07:14
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В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины, для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.
РИА Новости 06:04
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Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Газета.Ru 07:09
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Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, чье тело было найдено вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора.
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Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.
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МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
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Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
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Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии

3 февраля на севере Сирии в районе пограничного города Кобани должно было состояться совместное российско-турецкое патрулирование местности.
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Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне 2 февраля, в результате которого ранения получили три человека.
Lenta.ru 06:52
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Наука

В Канаде создали самый большой в мире экзоскелет

Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа.
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Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
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Происшествия

В Москве бармен случайно сломал шею посетителю

Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
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В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
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В РФ нашли новые машины за 349 тысяч рублей

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В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
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На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
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Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском договоре

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит о Тартуском мирном договоре лишь с целью привлечь избирателей, считает представитель МИД России Мария Захарова.
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Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
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Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
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Патриарх Кирилл предложил молиться за появление Бога в Конституции

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось понятие Бога.
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Вузы и колледжи Саратовской области закрыли на карантин

В Саратовской области вслед за школами закрывают на карантин вузы и колледжи. Об этом 3 февраля сообщили в управлении Роспотребнадзора.
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