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Политика Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ Ранее телеканал «1+1» опубликовал записи разговора диспетчера тегеранского международного аэропорта с пилотом местной авиакомпании Aseman Airlines, который заходил на посадку во время взлета самолета «МАУ».

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Происшествия Резонансное убийство пастушки в Крыму раскрыто Следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, чье тело было найдено вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора.

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Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне 2 февраля, в результате которого ранения получили три человека.

Общество Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.

Музыка В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.

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Культура Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.