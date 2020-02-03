Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Футбол
«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
Происшествия
В Москве возбуждено дело против мужчины за избиение пасынка
Полиция Москвы возбудила уголовное дело против мужчины, обвиняемого в истязании пасынка.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Гаджеты
Xiaomi представил смартфон Poco X2
Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Футбол
Натхо оценил шансы Слуцкого добиться успеха с «Рубином»
Экс-полузащитник казанского «Рубина» Бибрас Натхо признался, что долгое время следил за карьерой российского специалиста Леонида Слуцкого, с которым знаком по выступлению за московский ЦСКА.
Политика
Самолет ВКС с россиянами из Уханя приземлился на аэродроме в России
Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 эвакуированных из Китая россиянина, приземлился на аэродроме Восточного военного округа.
Наука
Ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Армия и оружие
Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота
Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Общество
Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом
«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Спорт
Клебо из-за травмы пропустит этап Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся главным соперником российского лыжника Александра Большунова, пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Гаджеты
Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5
Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».