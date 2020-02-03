Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Шоу-бизнес Шоу Собчак появится на «Первом канале» «Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в больницу Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.

Футбол Натхо оценил шансы Слуцкого добиться успеха с «Рубином» Экс-полузащитник казанского «Рубина» Бибрас Натхо признался, что долгое время следил за карьерой российского специалиста Леонида Слуцкого, с которым знаком по выступлению за московский ЦСКА.

Здоровье В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Шоу-бизнес Мила Йовович показала новорожденную дочь Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.

Общество Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом «В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.

Общество РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Экономика Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».

Спорт Клебо из-за травмы пропустит этап Кубка мира Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся главным соперником российского лыжника Александра Большунова, пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца.

Гаджеты Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5 Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.