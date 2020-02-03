Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Интерфакс11:45

Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

РИА Новости05:47

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ru05:23

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:13

Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Из-за коронавируса у рубля появились шансы на укрепление

Владивосток-Новостивчера в 18:28
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол

Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Футбол

«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»

«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
RT на русском 17:18
Происшествия

В Москве возбуждено дело против мужчины за избиение пасынка

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против мужчины, обвиняемого в истязании пасынка.
Газета.Ru 07:54
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Гаджеты

Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
ToDay News Ufa 03:35
Общество

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 14:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 14:27
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Футбол

Натхо оценил шансы Слуцкого добиться успеха с «Рубином»

Экс-полузащитник казанского «Рубина» Бибрас Натхо признался, что долгое время следил за карьерой российского специалиста Леонида Слуцкого, с которым знаком по выступлению за московский ЦСКА.
ProstoProSport 17:29
Политика

Самолет ВКС с россиянами из Уханя приземлился на аэродроме в России

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 эвакуированных из Китая россиянина, приземлился на аэродроме Восточного военного округа.
РБК 18:19
Наука

Ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей

Взгляд.ру вчера в 10:05
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Газета.Ru 12:27
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК 15:10
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Армия и оружие

Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота

Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Sudostroenie.info 10:17
Шоу-бизнес

Мила Йовович показала новорожденную дочь

Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Версия.Инфо 02 февраля в 20:23
Общество

Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом

«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.
Gazeta.SPb вчера в 14:54
Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Общество

Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
РБК 08:50
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Экономика

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
РБК 18:07
Спорт

Клебо из-за травмы пропустит этап Кубка мира

Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся главным соперником российского лыжника Александра Большунова, пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца.
Inc-news.ru вчера в 10:05
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Вести.Ru 15:25
Гаджеты

Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5

Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Anonsens 01 февраля в 16:19
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM вчера в 00:20
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