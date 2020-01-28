Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный Центробанком на среду, вырос. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Курс евро вырос на 44,85 копейки, до 69,226 рубля за евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 29 января

Экономика сегодня05:42

Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ru05:07

Официальный курс евро на среду вырос до 69,23 рубля

РИА Новости04:39

Официальные курсы доллара и евро снова повышены

Росбалт04:26

Официальный курс доллара вырос на 49 копеек, евро — на 45

Банки.ру04:50

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 января в размере 62,8299 руб

Финмаркет04:25

Курс евро на Мосбирже вырос до 69 рублей

Москва 24вчера в 04:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:15, Ашберн
Политика

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Известия 07:58
Политика

Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Rambler News Service 03:54
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Общество

В Петербурге «Макдоналдс» оштрафовали на 110 тысяч за платный соус

Напомним, в прошлом году житель Северной столицы купил в заведении комбо-обед за 155 рублей.
Телеканал Санкт-Петербург 04:25
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
Баскетбол

Леброн Джеймс пообещал продолжить дело погибшего Коби Брайанта

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", дал обещание продолжить дело бывшего игрока команды Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.
ТАСС Спорт вчера в 22:39
Культура

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Актуальные Новости 07:01
Авто

Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S

Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Picsnews.net вчера в 05:23
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Футбол

Эриксен прошел медосмотр для перехода в «Интер»

РИА Новости вчера в 12:46
Здоровье

Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
TV BRICS вчера в 08:09
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Политика

Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
РИА Новости 07:53
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Santa Fe

Накануне фотошпионам удалось сделать снимки обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru 26 января в 01:38
Экономика

ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов

Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Известия 08:00
Культура

Выставка картин Сальвадора Дали открылась в московском «Манеже»

Выставка великого каталонского художника Сальвадора Дали открылась в столичном «Манеже», здесь представили более 180 работ, созданных мастером в разные годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 01:15
Общество

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.
НТВ 05:58
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Общество

Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных

Роскомнадзор отправил запрос в компанию «Красное и Белое», где ранее произошла утечка данных клиентов.
РБК 07:49
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила, что силы ПНС Ливии сбили свой беспилотник

Ранее во вторник силы ПНС заявили, что сбили беспилотник ЛНА к востоку от Мисраты.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие

Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео

В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Военное дело 06:27
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал фамилии семи разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на пресс-конференции в РИА "Новости" назвал фамилии семи разведчиков-нелегалов.
Российская газета 08:06
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК вчера в 07:00
Футбол

Ещенко: «Руководство „Спартака“ готово предложить новый контракт. Надо думать»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско, а также о новом контракте, который готово предложить руководство.
Sport24.ru 07:06
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Теннис

Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open

Советский спорт 03:03
Политика

ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное