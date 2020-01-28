Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный Центробанком на среду, вырос. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Курс евро вырос на 44,85 копейки, до 69,226 рубля за евро.

Общество В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.

Баскетбол Леброн Джеймс пообещал продолжить дело погибшего Коби Брайанта Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", дал обещание продолжить дело бывшего игрока команды Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.

Здоровье Назван еще один способ передачи коронавируса По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.

Политика Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.

Экономика ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.

Культура Выставка картин Сальвадора Дали открылась в московском «Манеже» Выставка великого каталонского художника Сальвадора Дали открылась в столичном «Манеже», здесь представили более 180 работ, созданных мастером в разные годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общество 200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду 28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.