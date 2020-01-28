Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный Центробанком на среду, вырос. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Курс евро вырос на 44,85 копейки, до 69,226 рубля за евро.
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Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Общество
В Петербурге «Макдоналдс» оштрафовали на 110 тысяч за платный соус
Напомним, в прошлом году житель Северной столицы купил в заведении комбо-обед за 155 рублей.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Баскетбол
Леброн Джеймс пообещал продолжить дело погибшего Коби Брайанта
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", дал обещание продолжить дело бывшего игрока команды Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Авто
Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S
Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Футбол
Эриксен прошел медосмотр для перехода в «Интер»
Здоровье
Назван еще один способ передачи коронавируса
По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
Политика
Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Santa Fe
Накануне фотошпионам удалось сделать снимки обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
Экономика
ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов
Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Культура
Выставка картин Сальвадора Дали открылась в московском «Манеже»
Выставка великого каталонского художника Сальвадора Дали открылась в столичном «Манеже», здесь представили более 180 работ, созданных мастером в разные годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Общество
200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду
28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.
Общество
Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных
Роскомнадзор отправил запрос в компанию «Красное и Белое», где ранее произошла утечка данных клиентов.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила, что силы ПНС Ливии сбили свой беспилотник
Ранее во вторник силы ПНС заявили, что сбили беспилотник ЛНА к востоку от Мисраты.
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Директор СВР Сергей Нарышкин назвал фамилии семи разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на пресс-конференции в РИА "Новости" назвал фамилии семи разведчиков-нелегалов.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Футбол
Ещенко: «Руководство „Спартака“ готово предложить новый контракт. Надо думать»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско, а также о новом контракте, который готово предложить руководство.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Теннис
Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.