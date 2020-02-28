Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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Комментарии
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
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Vivo представила концептуальный смартфон APEX 2020
Компания показала смартфон Apex 2020, и это именно тот случай, когда один девайс вобрал в себя сразу несколько технологий, которые отдельно реализованы в других смартфонах.
Армия и оружие
Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии
Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии Россия и Турция оказались на грани прямого военного противостояния в Сирии.
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В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Армия и оружие
Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военных
Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военнослужащих.
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Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи
Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
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У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к берегам Сирии
В Средиземное море направляются два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
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Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
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Футбол
Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом
Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Кино
Мистический триллер «Кольская сверхглубокая» завершил свои съёмки
Мистический триллер «Кольская сверхглубокая» закончил свои съёмки в Москве.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали русское имя для дочки
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали Евгения Юрченко новым главой организации.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Армия и оружие
Россия отказалась останавливать армию Сирии
Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.