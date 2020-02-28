Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
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Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило торги на приобретение кресла за 682 000 рублей.
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Генсек НАТО заявил о поддержке Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военное наступление в провинции Идлиб.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Авто
В сети появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России
В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.
Происшествия
Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР
Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Политика
Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при одном условии.
Политика
С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только с загранпаспортом
С 1 марта 2020 года гражданам Украины для пересечения границы с Россией необходимо будет иметь при себе загранпаспорт, следует из постановления правительства Украины № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться домой
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Политика
Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана
Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
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Глава СНБО прописал украинцам от коронавируса лук и сало с чесноком
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов лучшими средствами от коронавируса назвал лук, чеснок и сало.
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Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Здоровье
В НИИ Пастера рассказали о работе экспертов ВОЗ в Китае
Представитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в составе международной группы экспертов ВОЗ провёл в Китае независимую оценку текущей ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба НИИ Пастера.
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
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В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку
Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Теннис
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Культура
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Происшествия
Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику
Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику.
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