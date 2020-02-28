Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Комментарии
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
Армия и оружие
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза РФ
Владимир Путин детально обсудил обстановку в сирийском Идлибе с членами Совбеза России в ходе оперативного совещания, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Общество
В Мексике выявили первый случай заражения коронавирусом
Власти Мексики зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Армия и оружие
Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе
С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Армия и оружие
Минобороны показало на видео бой спецназа
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Теннис
Кузнецова уступила Соболенко в полуфинале турнира в Дохе
Армия и оружие
США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу
США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
Космос
РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска
Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь сообщил, что РАН намерен подать жалобу на систему спутников Илона Маска Starlink в ООН, сообщает Nation News.
Спорт
Брянский лыжник Большунов выступит на этапе Кубка мира в Финляндии
Стало известно, что брянский лыжник Александр Большунов также заявлен на соревнования в Финляндии.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.