Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос на 2 рубля

Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:49

Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Газета.Ru05:47

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 66,99 рубля

ПРАЙМ05:02

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

РИА Новости05:25

Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Российская газета05:16

ЦБ повысил курс доллара до 66,99 руб. на 29 февраля - 2 марта

ТАСС05:12

Курс евро вырос более чем на два рубля

АБН05:40
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Стало известно, что брянский лыжник Александр Большунов также заявлен на соревнования в Финляндии.
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