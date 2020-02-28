Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос на 2 рубля

Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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Курс евро вырос более чем на два рубля

АБН05:40

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:49

Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Газета.Ru05:47

ЦБ опубликовал курс валют на выходные и второе марта

Телеканал 360°11:18

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

РИА Новости05:25

Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Российская газета05:16

ЦБ повысил курс доллара до 66,99 руб. на 29 февраля - 2 марта

ТАСС05:12
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