Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Более 800 человек заразились коронавирусом в Италии
Стало известно, что число людей, которые заразились коронавирусом на территории этой страны, превысило 800 человек.
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Религия
Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление
Участники межправославного совещания в Аммане, посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию, сообщили РИА Новости представители делегаций двух поместных церквей - Русской и Иерусалимской.
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Тошич продолжит карьеру в Китае
Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
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Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
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В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов
На юге Москвы два человека погибли после вечеринки в банном клубе, сообщает ТАСС.
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Происшествия
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Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
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Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II
Отец Меган Маркл обвиняет собственную дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и всего британского народа.
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Бабушке мальчика, который обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, помогут в оформлении опеки над внуком.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Тост: Пьер и Даниил отлично выступили
Здоровье
В Белоруссии зафиксировали первый случай коронавируса
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
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В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Энергетика
Нефтедобыча в Ливии снизилась до 120 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в Ливии снизилась до 120,6 тыс. баррелей за сутки, сообщает ливийская Национальная нефтяная компания (NOC).
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Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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New Horizons заметил на Плутоне движущиеся объекты
На обнародованных NASA фотографиях журналисты известного канала на поверхности Плутона, карликовой планеты Солнечной системы, обнаружили странные движущиеся объекты.