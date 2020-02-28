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Политика Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.

Происшествия При взрыве на шахте в ДНР погибли двое горняков Источники средств массовой информации в ДНР сообщают, что погибли два шахтера 1975 и 1996 года рождения. Их тела уже подняты на поверхность.

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