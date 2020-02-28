Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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Комментарии
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Армия и оружие
Reuters: Турция не просила у НАТО помощи из-за эскалации в Идлибе
Турция не просила у НАТО помощи из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в Госдепартаменте.
Экономика
Зачем Британия скупила более сотни тонн золота у России — экономист
Ранее сообщалась, что в 2019 году Британия закупила у РФ 113,5 тонн золота, заплатив за это 5 млрд долларов.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Религия
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).
Общество
В Азербайджане выявили больного коронавирусом россиянина
Пациент прибыл в Азербайджан из Ирана, где зафиксирована вспышка Covid-2019. Его состояние оценивается как стабильное.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Происшествия
В екатеринбургской больнице скончалась беременная пациентка
Здоровье
В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Политика
В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
В среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин, оценивая предложения закрепить в Конституции положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил о взятом страной обязательстве выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Политика
На Украине не собираются праздновать День Победы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных
Гаджеты
Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч
Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Футбол
ФИФА ввела ограничения на аренды
Что касается внутренних соревнований, то у федераций, входящих в ФИФА будет три года, чтобы ввести систему ограничения, которая будет соответствовать регламенту, действующему на международном уровне.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Армия и оружие
The Telegraph (Великобритания): США ассигновали 20 миллионов долларов на разработку гиперзвукового глайдера для перехвата ракет (The Telegraph UK)
Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) выделило 20 миллионов долларов Aerojet Rocketdyne на разработку технологий для системы Glide Breaker.
Общество