Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПеред выходными курс рубля снизился к доллару и евро

В пятницу вечером доллар и евро укрепили свои позиции на Московской бирже, сообщает «Интерфакс». Как уточняется, в 19:00 мск курс американской валюты составил 64,22 рубля за 1 $, что на 1,5 копейки больше уровня предыдущих торгов.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб

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Рубль снижается к доллару и евро

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Официальный курс евро вырос на 65 копеек

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