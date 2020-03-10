Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ повысил официальные курсы евро и доллара на 11 марта

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,0164 рубля до 81,8588 рубля, а доллар подорожал на 4,5033 рубля до 72,0208 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
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Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новости07:58

ЦБ повысил официальный курс доллара до 72,02 руб., евро — до 81,86 руб

Коммерсантъ07:58

Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда07:05

Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

Известия07:14

Официальный курс евро прибавил 6,02 рубля

News.ru07:13

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Газета.Ru07:02

Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей

Российская газета07:25
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