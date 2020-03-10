Финансы
Аргументы и ФактыЦБ повысил официальные курсы евро и доллара на 11 марта
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,0164 рубля до 81,8588 рубля, а доллар подорожал на 4,5033 рубля до 72,0208 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
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Комментарии
Политика
Путин выступил в Госдуме: главное
Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить с депутатами инициативу парламентария Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в новый поправках в Конституцию.
Политика
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
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Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Авто
Tesla выпустила миллионный электромобиль
Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
Общество
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Во всех школах Липецкой области с 11 марта вводится двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Футбол
Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиков
Экономика
Доллар вырос до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
В понедельник, 9 марта, курсы доллара и евро на международном валютном рынке поднялись по отношению к рублю из-за падения мировых цен на нефть.
Футбол
«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют в Лиге Европы без болельщиков
Встреча 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и украинским «Шахтером» пройдет без зрителей.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Кино
Появился финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Политика
Путин пообещал, что Россия даст отпор любому агрессору
Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз.
Игры
Metacritic назвал «лучшего игрового издателя 2019 года»
Итальянская компания 505 Games стала «лучшим игровым издателем 2019 года» по версии Metacritic.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Происшествия
Прокурор запросил 7 лет колонии для депутата гордумы Екатеринбурга
Футбол
Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Экономика
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка
Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Экономика
С 12 марта авиабилеты за рубеж подорожают почти на 12%
Напомним, что из-за падения цен на нефть на мировом рынке снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Армия и оружие
США перебрасывают в Ирак системы ПРО
Пентагон принял решение о перебросе систем противоракетной обороны в Ирак.
Политика
Поправка Терешковой поступила в Госдуму
Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.