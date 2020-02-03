Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль в начале дня незначительно растет к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 4 копейки, до 63,87 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,76 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
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Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
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Газета.Ru вчера в 10:28
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Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
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Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
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