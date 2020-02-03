Финансы
ПРАЙМРубль в начале дня незначительно растет к доллару и евро
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 4 копейки, до 63,87 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,76 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Энергетика
В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти
Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
Армия и оружие
Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат
По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Происшествия
В Пермском крае четыре человека отравились газом в квартире
В Пермском крае семья из четырех человек отравилась газом.
Гаджеты
«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать музыкальные колонки
Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака
Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Происшествия
Врач помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов рублей
Врач из Красноярска помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет лоукостера «Победа», выполнявший рейс по маршруту Уфа — Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета, никто не пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Фигурное катание
Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу
Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат
Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.
Политика
Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове
Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.
Авто
Ford отзывает 125 автомобилей Ford Transit в России
Ford отзывает 125 автомобилей Ford Transit в России, выпущенные в период с 25 июня по 29 ноября 2019 года.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
Здоровье
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Игры
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Общество
Врач назвала продукты, которые вредят иммунитету
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.