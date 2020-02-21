Политика
BFM.ruОфициальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором
Официальному представителю МВД РФ, помощнику министра Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
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Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе
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Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Политика
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Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
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Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam
Разработчики Grand Theft Auto IV сообщили, что игра вернется в Steam 19 марта 2020 года, точное время релиза неизвестно.
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Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Общество
Советскую норму о выдаче молока «за вредность» отменили в России
Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим на вредных производствах упразднено в РФ с 21 февраля.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
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Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Политика
Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Политика
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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Доктор Комаровский обругал украинцев за истерику из-за самолета с эвакуированными из Китая
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Экономика
Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа
РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа. Рубен Аганбегян — сын известного экономиста Абела Аганбегяна.
Происшествия
В Екатеринбурге ребёнка, прибывшего из КНР, принудительно госпитализируют
13 февраля из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из КНР, имеет признаки ОРВИ.