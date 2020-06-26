Общество

NewInformNewInformОфициальный сайт ЦИК РФ подвергся DDoS-атаке хакеров

Неизвестные хакеры атаковали официальный портал Центризбиркома России, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Злоумышленники совершили DDoS-атаку на сайт ЦИК, направляя 240 тысяч запросов ежесекундно, уточнил Булаев.
Читать в источнике
Комментировать143

Подробнее о событии

ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

РБК07:20

Хакерские атаки на сайт ЦИК шли с территории США, Великобритании и Украины

ТАСС08:09

Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке

RT на русском06:36

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

РИА Новости07:01

ЦИК сообщил о DDos-атаке на свой сайт

Говорит Москва06:39

Сайт ЦИКа подвергся DDoS-атаке

Коммерсантъ07:02

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Дождь06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество

Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

BFM.ru 09:41
351
Экономика

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
2
Происшествия

Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго

Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
33
Интернет

YouTube тестирует съемку 15-секундных видео в мобильном приложении

Видеосервис YouTube начал тестировать новую функцию – съемку видео в мобильном приложении продолжительностью до 15 секунд.
Sostav.ru 07:40
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
3K
Политика

Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
1
Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ вчера в 04:53
19
Футбол

«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»

"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 10:21
Футбол

Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится 27 июня

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, сообщается в телеграм-канале инсайдера Нобеля Арустамяна.
Чемпионат 10:49
Транспорт

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня

Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.
РБК 10:41
Происшествия

Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей

В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
102
Футбол

«Динамо» ожидает решения по матчу с ЦСКА

Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб находится в ожидании решения руководства РФС и РПЛ по поводу предстоящего матча 24-го тура против ЦСКА.
Soccer.ru 06:28
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,6K
Биатлон

Драчев, Майгуров и Васильев претендуют на пост президента СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, член правления Союза Виктор Майгуров и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев стали кандидатами на пост главы СБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 07:18
Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
4
Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
74
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
1,7K
Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
15
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
239
Общество

Лукашенко обвинил москвичей в дороговизне жилья в Минске

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают недвижимость в стране, считая ее спокойной и тихой.
РЕН ТВ 04:53
22
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
1,2K
Футбол

Тренер «Оренбурга» высказался об угрозе технического поражения

Газета.Ru 10:28
Происшествия

Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

RT на русском 02:24
1K
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
100
Общество

Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Фигурное катание

Тутберидзе и Орсер поборются за звание лучшего тренера сезона

Спорт день за днем 10:38
Политика

В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США 26 июня примет решение по вопросу создания нового, 51-го, штата из города Вашингтон.
Комсомольская правда 02:44
46
Общество

Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
114
Общество

Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля

В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
291
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
191
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное