Общество
NewInformОфициальный сайт ЦИК РФ подвергся DDoS-атаке хакеров
Неизвестные хакеры атаковали официальный портал Центризбиркома России, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Злоумышленники совершили DDoS-атаку на сайт ЦИК, направляя 240 тысяч запросов ежесекундно, уточнил Булаев.
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Экономика
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Интернет
YouTube тестирует съемку 15-секундных видео в мобильном приложении
Видеосервис YouTube начал тестировать новую функцию – съемку видео в мобильном приложении продолжительностью до 15 секунд.
Sostav.ru 07:40
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму
МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Футбол
«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»
"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 10:21
Футбол
Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится 27 июня
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, сообщается в телеграм-канале инсайдера Нобеля Арустамяна.
Чемпионат 10:49
Транспорт
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня
Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.
РБК 10:41
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Футбол
«Динамо» ожидает решения по матчу с ЦСКА
Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб находится в ожидании решения руководства РФС и РПЛ по поводу предстоящего матча 24-го тура против ЦСКА.
Soccer.ru 06:28
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Биатлон
Драчев, Майгуров и Васильев претендуют на пост президента СБР
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, член правления Союза Виктор Майгуров и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев стали кандидатами на пост главы СБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 07:18
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми
Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в дороговизне жилья в Минске
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают недвижимость в стране, считая ее спокойной и тихой.
РЕН ТВ 04:53
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Происшествия
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
RT на русском 02:24
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Общество
Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Фигурное катание
Тутберидзе и Орсер поборются за звание лучшего тренера сезона
Спорт день за днем 10:38
Политика
В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США 26 июня примет решение по вопросу создания нового, 51-го, штата из города Вашингтон.
Комсомольская правда 02:44
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Общество
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля
В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30