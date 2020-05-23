Происшествия
Lenta.ruОфис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости. Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв.
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с чего всё началось
На опубликованной в Telegram-канале Pavlovsky news видеозаписи с места событий видно, как несколько десятков людей выбегают из двора дома, откуда тянутся клубы дыма, на одну из улиц города.РБК08:04
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Происшествия
Установлена личность захватчика банка в Москве
Установлена личность задержанного захватчика банка в Москве.
Lenta.ru 09:26
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru 10:33
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Происшествия
В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации губернатора региона, более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:11
Общество
Детей без прививок могут не принять в школы и детские сады
В Совете Федерации хотят разработать законопроект, по которому детей без прививок не будут принимать в школы и детские сады.
PRO Город Кирово-Чепецк 10:14
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Общество
Коронавирус подтвердился ещё у 25 жителей Жуковского
В Жуковском диагноз подтвердился ещё у 25 пациентов (всего 410), в Люберцах - у 7 (1291), в Раменском - у 22 (742).
Авиаград Жуковский вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb вчера в 16:43
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Интерфакс вчера в 15:34
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru 03:58
Армия и оружие
США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник
Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить беспилотник в полете.
Новый День 00:35
Происшествия
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского.
РИА Новости вчера в 21:29
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня.
Российская газета вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Здоровье
Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы
На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо 05:48
Футбол
Президент «Лечче» выступил против формата плей-офф
Президент "Лечче" Саверио Стикки Дамиани высказал свое мнение по поводу возможной доигровки сезона Серии А в формате плей-офф:Возобновление сезона для "Лечче" не является вопросом жизни и смерти, если говорить с экономической точки зрения.
Soccer.ru 10:30
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Экономика
ЦБ допустил расширение условий по «каникулам» для автокредитов
Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам.
Известия вчера в 07:36
Культура
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
Профиль вчера в 01:33
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома.
Известия 10:25
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Киберспорт
OGA Dota PIT Online: Virtus.pro переиграли Team Spirit
Team Spirit покинули турнир OGA Dota PIT Online проходит с 13 по 23 мая 2020 года в онлайне.
Inc-news.ru 20 мая в 16:55
Происшествия
За сутки в Крым не пропустили рекордное количество автомобилей
За сутки на территорию Крыма прибыло рекордное количество автомобилей. 75 автомобилей не пропустили через границу.
Krym.News 08:25