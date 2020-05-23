с чего всё началось

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости. Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв.

Происшествия Установлена личность захватчика банка в Москве Установлена личность задержанного захватчика банка в Москве.

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,7K

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 59

Происшествия В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации губернатора региона, более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. 18

Общество Коронавирус подтвердился ещё у 25 жителей Жуковского В Жуковском диагноз подтвердился ещё у 25 пациентов (всего 410), в Люберцах - у 7 (1291), в Раменском - у 22 (742). 1,3K

Биатлон Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын. 1

Происшествия Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 455

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 578

Общество Испания с июля начнет принимать иностранных туристов Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес. 3

Здоровье Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии. 11

Футбол Президент «Лечче» выступил против формата плей-офф Президент "Лечче" Саверио Стикки Дамиани высказал свое мнение по поводу возможной доигровки сезона Серии А в формате плей-офф:Возобновление сезона для "Лечче" не является вопросом жизни и смерти, если говорить с экономической точки зрения.

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома.