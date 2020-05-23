Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОфис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости. Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв.
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Офис партии Медведчука в Киеве атаковали радикалы

Газета.Ru13:33

СМИ сообщили о взрыве у офиса Медведчука в Киеве

РИА Новости09:13

Полиция Киева задержала 19 человек в ходе беспорядков

RT на русском10:23

Полиция заявила, что взрыва у офиса Медведчука не было

Вести.Ru09:21

СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука в Киеве

РБК08:04

Полиция задержала 19 человек в ходе нападения на офис Медведчука в Киеве

ТАСС09:55

В Киеве полиция задержала 19 человек в ходе инцидента у офиса Медведчука

Известия10:40
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Авто

Renault представил для России обновленный Kaptur

Автоновости дня 21 мая в 09:35
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Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс 11:17
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Общество

Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
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Футбол

Заразившийся коронавирусом Бакаев прокомментировал свое состояние

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
РИА Новости 15:00
Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском вчера в 05:36
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Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
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Здоровье

Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
Lenta.ru 13:55
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Вести.Ru 14:33
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
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Происшествия

Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка

В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.
Интерфакс 13:19
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Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла хозяйку

В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
Общество

В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
РБК 14:06
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Общество

Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева

Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
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Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
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Политика

Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
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Общество

Детей без прививок могут не пустить в школы и детские сады

Совфед намерен подготовить законопроект, который предусматривает предоставление от абитуриентов и детей при приеме в вузы, школы и детские сады справки о перенесенных инфекциях и прививках, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ СФ.
Live24 04:15
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Происшествия

Заложник рассказал об общении с захватившим банк в Москве

Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата банка в Москве, рассказал RT о своём общении со злоумышленником.
RT на русском 13:57
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Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
1,9K
Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
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Общество

Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проверит данные СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в "Крокус Экспо", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 14:38
1
Кино

Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем

REGNUM 21 мая в 14:54
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Происшествия

В Пакистане объявили официальное число погибших в авиакатастрофе

Карачи, Пакистан, 23 мая 2020, 22:09 — REGNUM Согласно официальному отчету, число погибших в результате авиакатастрофы в пакистанском Карачи 22 мая составило 97 человек, 23 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:09
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Футбол

«Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт»

В следующем матче Бавария в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Айнтрахт дома примет Фрайбург.
Советский спорт 14:22
Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 05:40
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Технологии

Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10

Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:47
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Виктор Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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