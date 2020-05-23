Происшествия
Lenta.ruОфис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости. Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв.
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Футбол
Заразившийся коронавирусом Бакаев прокомментировал свое состояние
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
РИА Новости 15:00
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
Lenta.ru 13:55
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Вести.Ru 14:33
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка
В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.
Интерфакс 13:19
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
РБК 14:06
Общество
Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева
Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Общество
Детей без прививок могут не пустить в школы и детские сады
Совфед намерен подготовить законопроект, который предусматривает предоставление от абитуриентов и детей при приеме в вузы, школы и детские сады справки о перенесенных инфекциях и прививках, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ СФ.
Live24 04:15
Происшествия
Заложник рассказал об общении с захватившим банк в Москве
Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата банка в Москве, рассказал RT о своём общении со злоумышленником.
RT на русском 13:57
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Общество
Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проверит данные СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в "Крокус Экспо", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 14:38
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Происшествия
В Пакистане объявили официальное число погибших в авиакатастрофе
Карачи, Пакистан, 23 мая 2020, 22:09 — REGNUM Согласно официальному отчету, число погибших в результате авиакатастрофы в пакистанском Карачи 22 мая составило 97 человек, 23 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:09
Футбол
«Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт»
В следующем матче Бавария в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Айнтрахт дома примет Фрайбург.
Советский спорт 14:22
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 05:40
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Технологии
Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10
Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:47