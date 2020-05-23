Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОфис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости. Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв.
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Офис партии Медведчука в Киеве атаковали радикалы

Газета.Ru13:33

СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука в Киеве

РБК08:04

В Киеве полиция задержала 19 человек в ходе инцидента у офиса Медведчука

Известия10:40

Полиция заявила, что взрыва у офиса Медведчука не было

Вести.Ru09:21

СМИ сообщили о взрыве у офиса Медведчука в Киеве

РИА Новости09:13

Полиция задержала 19 человек в ходе нападения на офис Медведчука в Киеве

ТАСС09:55

Полиция Киева задержала 19 человек в ходе беспорядков

RT на русском10:23
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
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Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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Технологии

Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10

Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
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Происшествия

В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
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Два человека погибли при пожаре в больнице в Зеленодольске

В Татарстане при пожаре в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы погибли два человека.
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Здоровье

Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
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Происшествия

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире дома в Выборгском районе Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
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Общество

Прокуратура проверит данные о нехватке оборудования во временном госпитале в «Крокусе»

Прокуратура Московской области проверит информацию о нехватке медицинского оборудования во временном госпитале "Крокус Экспо", открытом для лечения пациентов с коронавирусом, а также о невыплате зарплаты медикам.
ТАСС 14:46
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Ковальчук объяснил, почему не призывает людей оставаться дома

Спорт день за днем 15:17
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

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Армия и оружие

Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном

Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
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Общество

В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 16:32
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Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
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Кино

В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

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Smolnarod.ru 21 мая в 03:21
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Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
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Авто

BMW может сделать X8 M полностью самостоятельной моделью

Кроссовер будет разработан силами подразделения BMW M. Немецкий автопроизводитель доверит разработку гибридного BMW X8 M подразделению BMW M. Появилась информация о том, что гибрид будет построен на полностью с нуля на платформе отличной от X7.
Тарантас Ньюс вчера в 09:56
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В России за сутки выявили 9434 новых случая коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 9434 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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Макгрегор назвал лучшего в истории ММА бойца

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор составил собственный рейтинг лучших представителей данного вида спорта.
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Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
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В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции

Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.
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В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

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У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
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Виктор Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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