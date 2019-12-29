Политика
RT на русскомОфис Зеленского подтвердил начало обмена пленными в Донбассе
«В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — указано в сообщении. Ранее о начале обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
Косторная, исполнившая в произвольной программе два тройных акселя, стала серебряным призером чемпионата России (259,83).
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Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Профессор неврологии Мэттсон изучал влияние прерывистого голодания на здоровье в течение 25 лет и сам следовал ему.
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
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Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
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Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты
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В результате теракта в Сомали погибли более 90 человек
В результате теракта в Сомали погибли более 90 человек, сообщил член парламента страны Абдиризак Мухаммед.
Футбол
Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»
Общество
В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы «Беркута»
Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
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В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Происшествия
На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие
Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
Общество
Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Политика
Операторы платежных систем станут сообщать клиентам о блокировке в этот же день
Операторы платежных систем начнут информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах в день самой блокировки, соответствующий Федеральный закон 28 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
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Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов
На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Космос
Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами
Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Технологии
В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений.
Происшествия