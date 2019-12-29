Политика

RT на русскомRT на русскомОфис Зеленского подтвердил начало обмена пленными в Донбассе

«В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — указано в сообщении. Ранее о начале обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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