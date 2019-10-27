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КоммерсантъВ офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого
Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он добавил, что оружие уже вывезла украинская полиция.
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В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Комсомольская правдавчера в 15:28
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Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
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