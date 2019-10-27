Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он добавил, что оружие уже вывезла украинская полиция.

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого

Общество Умер писатель и диссидент Владимир Буковский Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.

Здоровье Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.

Политика МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.

Общество Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Армия и оружие Горбачев оценил намерение Трампа заключить новый ДРСМД Бывший президент СССР Михаил Горбачев скептически отнесся к заявлениям президента США Дональда Трампа о намерении заключить новый, «хороший» ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.