Политика
РБКОфис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Совещание в офисе Зеленского проводилось для подготовки к предстоящему 9 декабря саммита в «нормандском формате». Пять сценариев реинтеграции Донбасса были выработаны к концу ноября Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Содержание этих сценариев в Киеве не раскрывали.
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Общество
Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству
Супруга президента США Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству.
Фигурное катание
Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при
Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением
«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Футбол
Кристал Пэлас — Борнмут 1:0
«Кристал Пэлас» с 21 набранным очком поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 16 очками остался 12-м.
Политика
В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай
Замглавы Пентагона Майкл Гриффин в колонке на Defense News рассказал, что помогло США "победить Советский союз" в холодной войне.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары на сумму $2,4 млрд
Объём импорта из Франции оценили в $2,4 млрд. Ранее о введение ответных мер на цифровой налог заявлял президент США Дональд Трамп.
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Шоу-бизнес
Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой
Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Космос
Поиску инопланетян мешают видеокарты, заявили ученые
Видеокарты, используемые добровольцами крупного проекта по поиску инопланетян, имеют ошибку в драйверах, из-за которой данные оказываются неточными.
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины
В результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Музыка
Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню
Авто
С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.