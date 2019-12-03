Совещание в офисе Зеленского проводилось для подготовки к предстоящему 9 декабря саммита в «нормандском формате». Пять сценариев реинтеграции Донбасса были выработаны к концу ноября Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Содержание этих сценариев в Киеве не раскрывали.

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.

Фигурное катание Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.

Футбол Кристал Пэлас — Борнмут 1:0 «Кристал Пэлас» с 21 набранным очком поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 16 очками остался 12-м.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.

Здоровье Врачи назвали необычный симптом диабета на коже По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.

Шоу-бизнес Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.

Игры Состоялся релиз Halo: Reach для ПК В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.

Происшествия СК завершил расследование дела сестер Хачатурян Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Музыка Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.