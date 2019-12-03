Политика

РБКРБКОфис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Совещание в офисе Зеленского проводилось для подготовки к предстоящему 9 декабря саммита в «нормандском формате». Пять сценариев реинтеграции Донбасса были выработаны к концу ноября Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Содержание этих сценариев в Киеве не раскрывали.
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Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

РИА Новости16:30

В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

ТАСС14:18

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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Киев подготовил пять «сценариев реинтеграции» Донбасса

Российская газета15:43

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

РБК15:31

В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

RT на русском14:37

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

Lenta.ru16:17
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